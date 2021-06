Durante más de tres generaciones, gracias a la educación y al estable crecimiento económico, México no sólo tuvo estabilidad, también fue posible el ascenso en la escala económica y social para millones de mexicanos, la movilidad social.

Pese a diferencias de tiempo y espacio, a su manera, Den Xiaoping forzó a apertura económica, sin glasnost a la China comunista. Hoy hay muchos ricos, muchísimos más en sus clases medias y pocos, poquísimos ya en pobreza extrema.

Contra la desigualdad, dicen “nuestros socialistas hispanoamericanos”. Bien. Siquiera lean a Deng Xiaoping. Entre otras cosas dijo: “La pobreza no es socialismo, ser rico es glorioso… el socialismo no es lo mismo que pobreza compartida”.

Seguridad, México dará otro bandazo

En la visita de Alejandro Mayorkas, titular de Homeland Security de Estados Unidos, sabrá del futuro de la Iniciativa Mérida, para ellos pieza importante para la seguridad, más cuando México, según Palacio, la Guardia Nacional pase a la Sedena.

Quizá toque el asunto. Hay otros temas, dicen, sí, no es relación sencilla, pero les inquieta que el cambio en la Guardia deje al Gobierno de México sin un cuerpo civil para asuntos policíacos y de seguridad pública.

Pura especulación, nos dirán. ¿De verdad creen que la dura crítica de las declaraciones publicadas del exembajador de México Christopher Landau fue por motu proprio? Si lo creen no entienden.

Hacienda, una hipótesis de trabajo

Por supuesto que la tarea de Rogelio Ramírez de la O en Hacienda será mantener sí, flujo de recursos para los programas y proyectos del Gobierno; pero también le encargan una política de rienda corta con las dependencias clave.

Según lo dicho en su declaración de Palacio, además de mantener la disciplina financiera, controlará rigurosamente a las empresas del Estado y los grandes proyectos sexenales, para evitar que por las prisas haya desorden administrativo.

Es evidente que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere alguien ajeno a las borucas palaciegas en el último tramo del gobierno y, reforma fiscal o no, busca no repetir experiencias que hicieron talco el prestigio de otros Presidentes.

Notas en remolino

En tabasqueño, lo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al decir en su gira por Guerrero y Oaxaca que “Oaxaca y sus costas son un PRIimor” trata de sembrar el sospechosismo y la desconfianza en los aliancistas que, cierto, no lo derrotaron, pero si le quitaron impulso. Él fue el único morenista que vio el peligro electoral y político de la alianza… Según la Jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum, y quizá hasta Palacio, es un movimiento para zarandear más de lo que ya está la relación entre aquellos que, con o sin razón, son vistos como presidenciables… La crítica más dura a los que reclaman los resultados electorales fue del Fiscal para Delitos Electorales José Agustín Pinchetti, “irritante la incapacidad de aquellos candidatos que pierden la elección de reconocer este hecho, como en cualquier democracia del mundo”. Uf, se llevó a las espuelas a más de los que cree… No se ilusionen. La titular de la SEP Delfina Gómez dijo que no habrá cambios en los libros de texto, pero no que no se harían, habló de gradualidad, de ir por orden, primero programas, luego contenidos, entonces viene el cambio…