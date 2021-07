El insultante grito en los partidos de futbol cuando el portero rival despeja el balón, es una bochornosa costumbre. Para poder emitir sanciones (multas, juegos a puerta cerrada, suspensión de torneos), la FIFA ha catalogado a ese grito como homofóbico y por ende promotor de la discriminación. Sin entrar en el debate sobre si es homófono o no, el hecho es que la máxima autoridad mundial del balompié así lo considera. En la actual Copa Oro el grito resurgió en el partido contra Trinidad y Tobago (pero no contra Guatemala; escribo esta columna antes del juego contra El Salvador). No hubo sanción, sólo advertencia. El grito es una burla al contrincante por el júbilo de que la selección va ganando, pero también canaliza la frustración y el enojo cuando va perdiendo o juega mal. Al ser una actitud sancionada, termina perjudicando al propio equipo. Parecería un afán autodestructivo ante la adversidad. Ante reincidencias, México inclusive podría ser expulsado del próximo mundial de Qatar y, en un caso extremo, perder la sede del mundial de 2026. Entonces, ¿por qué un sector del público actúa de esa manera?

En la teoría de la sicología de masas, los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionamientos. El refugio en la masa garantiza el anonimato; se da un comportamiento de rebaño que conduce a una inconsciencia colectiva. Además, sienten protección ante la imposibilidad de poder ser sancionados individualmente, pues difícilmente se les puede retirar de las gradas o arrestarlos. ¿Qué hacer entonces? Sancionar no es lo óptimo, pero debería ser disuasivo, aunque solo en el corto plazo.

Los castigos tienen implicaciones complejas. Por ejemplo, jugar partidos sin público perjudica también al rival que ni la debe ni la teme. Se titubea adoptar esta sanción por el gran interés económico que hay detrás: pérdidas a las ventas de bebidas y comida en el estadio e ingresos de taquilla reducidos a cero. No se evita que la afición enardecida se plante en las afueras del estadio a hacer desmanes y gritos.

La sanción más reciente aún vigente se dio en un juego de la Sub-23 imponiendo el castigo de dos partidos oficiales sin público. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tuvo la muy reprobable ocurrencia de sugerir que los dos partidos de sanción fueran absorbidos por la selección femenil. ¡Inverosímil! Pagar una sanción por discriminación con otra discriminación.

Más que con sanciones, en el fondo es una cuestión de educación cívica. Lo que se requiere es una amplia e inteligente campaña educativa y de concientización por parte de la FMF, mucho más profunda que los tibios esfuerzos que ha hecho hasta ahora. ¿Por qué no por ejemplo volver a promover entre la afición asistente a los estadios la adopción de la original y sana forma de alentar a nuestro equipo con “la ola”?

El grito homofóbico como desfogue va más allá, pues va al fondo de la idiosincrasia mexicana que frecuentemente es discriminadora y alienta el bullying. Por ello es una cuestión de educación compartida por la familia, las escuelas y las instituciones.

