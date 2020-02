Mientras el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y otros funcionarios del sector explicaban las medidas dispuestas para atender brotes del coronavirus en México, en otras áreas sonaban tambores de guerra.

Es muy riesgoso que la propagación aún no suficientemente explicada de Covid-19 la convierta el Gobierno de la República en confrontación con sus adversarios. Peor que ensordezcan los coros fáciles de la polarización política.

Contrario a lo que piensan los funcionarios, nadie en su sano juicio quiere que el gobierno de México fracase en atender una eventual crisis de salud pública. Suponerlo puede ser más tóxico que el virus más letal.

¿Se gasta en seguridad cibernética?

Dado que se reservó la información, no sabemos cómo se resolvió el hackeo a los sistemas de Pemex. No importa si se pagó el chantaje o no, lo importante es que se hayan tomado las medidas indispensables para aumentar la seguridad cibernética.

Esta semana se informó de "fallas" en los sistemas de la Secretaría de Economía y ayer se supo de "fallas" en las páginas cibernéticas del SAT. No interesa saber qué pasó, sino cómo se evitará que pase otra vez.

Inquiera que la terquedad de la austeridad, los cuentachiles del gobierno federal consideren derroche contratar sistemas de seguridad para protección cibernética. Est es un caso en que lo barato puede costar muy caso.

Política agrícola, visiones no coincidentes

Ayer, al clausurar la Asamblea del Consejo Nacional Agropecuario y tomar protesta al nuevo comité directivo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sus metas de autosuficiencia y de apoyar la producción agrícola de los grupos vulnerables.

Reconoció el aporte que los miembros del CNA hacen al haber convertido a México en una potencia exportadora de productos agropecuarios, pero también dejó claro que no habrá subsidios.

El quid del asunto es que, mientras que los del CNA consideran una inversión lo que se gaste en la sanidad fitosanitaria, el Presidente les dijo que él considera que lo que gasta el gobierno en ese rubro es un subsidio. No, pues sí.

NOTAS EN REMOLINO

Quien esto escribe reconoce que los votos le dieron a Morena una mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados, algo que no ocurrió en 23 años y que la van a aprovechar al máximo, pero sean serios. ¿Quién cree que John Ackerman puede ser "voz discordante" en el comité de evaluación para aspirantes al INE? ... Se llevan pesado en Morena. Alfonso Ramírez Cuéllar invita a Yeidckol Polevnsky a trabajar en equipo, pero eso sí, le advierte que va a auditar sus cuentas... Manuel Romo, director de Citibanamex, dijo que la confianza se gana con hechos, como gasto en programas de infraestructura... Bien se decía ayer en estas páginas que Alfonso Romo a veces parece predicar en el desierto. El Secretario de Hacienda Arturo Herrera negó que la 4T esté en riesgo por el bajo crecimiento... Es cierto que se ratificó el amparo contra el Tren Maya, pero tomemos nota que la suspensión es provisional, falta la definitiva...