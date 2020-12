El INE asumió la herencia de desconfianza del antiguo IFE y festeja tres décadas de la existencia de la instancia autónoma encargada de organizar los procesos electorales, confrontado con los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Con San Lázaro, ni siquiera hay diálogo. Los funcionarios electorales trataron de abrir un espacio de interlocución para consensuar los lineamientos para la reelección de diputaciones por ambos principios para el proceso electoral federal en curso, que tendrá su jornada definitiva el primer domingo de junio del 2021.

¿Exceso de facultades? Los consejeros de INE querían forzar a los diputados en funciones a separarse del cargo para hacer campaña. “Al INE no le corresponde hacerse cargo de las reglas internas de la Cámara de Diputados”, reclamó Sergio Javier Gutiérrez, representante de Morena ante el Consejo General, “y si un objetivo central de la reelección es promover la carrera legislativa y por medio de ella fortalecer al propio poder Legislativo, tiene que asumirse que la reelección no debe conducir a la inoperancia temporal de la Cámara”.

Así arrancó un intenso debate entre los consejeros electorales y los representantes de los partidos y de la Cámara de Diputados ante el INE. Un debate que no ocurrió en el Palacio Legislativo.

Sin diálogo previo con San Lázaro, los consejeros electorales trataron de resolver sobre las reglas que se aplicarán para la reelección de los diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Pero no había una posición homogénea y al final han quedado unos lineamientos light.

Ahora, los consejeros electorales analizan opciones jurídicas para hacer frente a la reducción presupuestal decretada por los legisladores al INE, que hace tres meses requirió 20,463 millones de pesos para aplicarlos en la organización de lo que han catalogado como “la elección más grande de la historia”, que mereció el recorte más grande en tres décadas.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 aprobado hace un mes por ese órgano legislativo, el INE quedó con 19,593 millones —870 millones de pesos menos de lo solicitado, que obligará a un recorte en el gasto operativo— y sin recursos para organizar la consulta popular sobre los expresidentes, cuyo costo calculan en 1,900 millones de pesos.

“La Cámara de Diputados no hizo una sola mención en el presupuesto sobre este proceso de participación ciudadana ni atendió la ampliación que se requirió en noviembre de este año”, se quejó el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, en una sesión extraordinaria del Consejo General.

Córdova Vianello anticipó que tendrá que iniciarse un diálogo con las distintas instituciones del Estado para encontrar las condiciones jurídicas que permitan “contar con los recursos para que este ejercicio ciudadano, inédito en la historia democrática de la participación política en el país, pueda contar con los recursos para poderse llevar a cabo tal como lo mandata la Constitución”.

La lista de diferendos es larga. El Senado de la República, a través del presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, promovió un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el acuerdo del Consejo General del INE que establece los criterios que deberán seguir los partidos y coaliciones para postular por lo menos siete mujeres en los cargos de gubernaturas, en cumplimiento del principio de paridad.

Hace tres semanas, 600 organizaciones de mujeres de la sociedad civil y 1,423 académicas defensoras de derechos humanos, activistas y legisladores presentaron un Amicus Curiae, para respaldar a los consejeros electorales y exigir a los magistrados de la Sala Superior que desechen el recurso del Senado.

También está la amonestación decretada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE al Ejecutivo federal por sus declaraciones sobre los procesos político-electorales durante sus giras y en las mañaneras.

AMLO habría incurrido en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y un llamado indebido al voto, durante su gira de trabajo realizada en Baja California, entre el pasado 27 y 29 de noviembre, así como durante su conferencia matutina del día 30 del mismo mes.

La autoridad electoral respondió al reto lanzado por el presidente de la República y justificó su decisión, que se apega en las reglas del modelo de comunicación política producto de la reforma electoral del 2014. ¿El estado de prevención, vigente en las campañas electorales, significará el fin de las conferencias diarias?

Y también está el arranque de la cédula de identidad digital que la Secretaría de Gobernación, que en los hechos significa la pérdida del poder del INE de acreditar con la credencial para votar a los ciudadanos.

Efectos secundarios

IMPUGNACIONES. El Instituto Federal de Telecomunicaciones notificó a América Móvil los resultados de la segunda evaluación bianual de las medidas asimétricas decretadas hace seis años, cuando el órgano autónomo declaró agente económico preponderante a las telefónicas de Carlos Slim, tanto de servicios fijos como móviles.

Ahora deberá aplicar un modelo de costos incrementales promedio de largo plazo para determinar sus tarifas de telefonía fija y una metodología de precios tope para el servicio de enlaces en competencia dependiendo la zona geográfica y el número de operadores que presten ese servicio. América Móvil consideró que las nuevas disposiciones no corresponden con una evaluación integral, en términos de competencia de los diferentes mercados que conforman el sector de telecomunicaciones, y no contempla los profundos cambios ocurridos en el sector.

BÚSQUEDAS. La limpieza en las Aduanas de México es una instrucción presidencial que se ha intensificado desde la llegada a esa instancia de Horacio Duarte Olivares. Antes del arribo del diputado texcocano con licencia, los anteriores administradores decretaron suspender los servicios contratados con la firma Rapiscan Systems para revisar la mercancía que ingresa al país.

El cambio propició que representantes de esa compañía estadounidense trataran de restaurar su antiguo contrato y entonces comenzó un discreto cabildeo para abogar por el contrato de 42 equipos de revisión no intrusiva en la cancillería y el SAT. El encargado de esas gestiones ya no es bien visto, no obstante sus buenas relaciones en la Casa Blanca y en la Santa Sede.

NOVEDADES. Cerrado el ciclo electoral del 2020, con las ferias de libro virtuales y aplazadas las presentaciones de las novedades de la temporada, sobresalen un par de títulos, por sus autores y por su contenido: Balance temprano (IEDT-Grano de Sal), una compilación coordinada por José Woldenberg y Ricardo Becerra que busca evaluar la situación del país, a dos años de la Cuarta Transformación; y El futuro de México (Editorial Debate), del panista Ricardo Anaya.

En una repetición de su peculiar estilo retórico, el excandidato presidencial exhibe la falta de crecimiento económico, la corrupción, la violencia, la pobreza y la desigualdad imperante en el primer bienio del ganador de los comicios del 2018. Habrá quienes en vísperas de las vacaciones decembrinas busquen lecturas menos amargas; para ellos, tres recomendaciones: Déjennos soñar, del Papa Francisco y Austen Ivereigh; Una historia detrás de la historia, de Ana Lilia Cepeda, que revela detalles inéditos sobre la construcción y restauración de mansión de la familia Rivas Mercado en la colonia Santa María la Ribera, o The Dog Lady of Mexico, sobre el trabajo que Alison Sawyer Current comenzó hace dos décadas en Isla Mujeres para rescatar perros y gatos abandonados.