La innegable carga emocional del inminente cincuentenario del 2 de octubre hizo al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador retomar las líneas retóricas del discurso con que en campaña abordaba el tema de la inseguridad nacional.

Retomó el tema de la Guardia Nacional, el cual hace ya varias semanas había descartado Alfonso Durazo, designado Secretario de Seguridad Pública, lo cual vuelve incierto al programa de seguridad del próximo gobierno.

Sea cual sea la propuesta final para dicho programa, el Presidente Electo y su equipo deberían tomar en cuenta que no pueden estar con cambios constantes y recordar que sólo faltan sesenta días para ser gobierno.

¿Senadores o arqueólogos políticos?

Por lo visto el concepto de “perdón y olvido” no vale para los senadores de Morena, los cuales anunciaron que se proponen formar una comisión para investigar presuntos delitos cometidos por altos funcionarios y gobernadores.

Ojalá y no se convierte en una réplica de aquellos comités de salud pública del período del terror de la Revolución Francesa, pues revisar y, sobre todo, auditar no es tan sencillo como ellos creen.

Quizá han confundido su tarea de legislar con la de ser los revisores del pasado político de la Nación, pues informaron que la “investigación” abarcaría desde 2006 a la fecha, lo cual los convierte casi en “arqueólogos políticos”.

El complejo salario mínimo

Es políticamente incorrecto, pero razonable que quienes tomen la decisión para aumentar los salarios mínimos, antes escucharan las opiniones de los pequeños empresarios, que, con la mediana empresa, son los mayores empleadores del país.

El discurso político afirma que las empresas bien pueden pagar salarios mucho más justos, y es cierto, las grandes empresas no tendrán problema, aunque luego ajusten precios; pero ¿y los pequeños, los que tienen menos de 10 empleados?

Para ellos será insostenible un gran aumento al mínimo, lo cual hará que el efecto colateral de esa decisión de las autoridades y los grandes empresarios provoquen despidos en las mini empresas.

NOTAS EN REMOLINO

Aunque el recuento voto por voto, casilla por casilla, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo de Erika Alonso en la elección de gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa no acepta el fallo y exige que se anule la elección… Poco a poco afirma el Presidente Electo entre los gobernadores. En la gira de “agradecimiento” siempre se reúne con los gobernadores. Como en “La Zarzamora”, de lo que hablan ninguno ha sabido… Afirman que en el IMSS faltan ciertos medicamentos. Curioso que, los que demandan rigor profesional de los demás, no se hayan ocupado de preguntarle al IMSS… Marcelo Ebrard quiere distraer con filtraciones la atención del descontento inminente entre por profesionales del Servicio Exterior, porque tendrán más carga de trabajo y menos salario… El designado Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán anunció que se reinstalará a los maestros que hayan sido despedidos por no pasar las evaluaciones. En estricto rigor lo que hace el futuro funcionario es pedirle a la Secretaría de Función Pública es que ya no haga nada en los siguientes sesenta días, porque él lo deshará… Alguien en el próximo gobierno olvida que cuando una autoridad informa a los ciudadanos y ciudadanas lo que hace, de hecho ya hace propaganda política…