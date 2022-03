La obligación de pagar impuestos es una de rango constitucional. La Constitución Federal dispone que las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas y que sólo el Congreso de la Unión podrá establecerlas, bajo la premisa de que los legisladores representan a la ciudadanía y ésta decide, por su conducto, con cuánto habremos de contribuir al erario nacional. Esto obedece al principio de “no tributación sin representación” (no taxation without representation) que conocemos de la revolución de independencia de Estados Unidos para oponerse al arancel impuesto por la Corona inglesa a la importación de té, principio que también inspiró la forma republicana en México para oponerse –a través del Plan de Casa Mata– a que no fuera el emperador Iturbide, sino el Congreso, quien estableciera los impuestos. Una serie de contribuciones decretadas por Agustín I dieron al traste a su efímero imperio para dar paso a una República representativa. De ese tamaño histórico lo prescrito por la fracción IV del artículo 31 constitucional.

Bajo ese mandato, el Congreso ha expedido todas las leyes que decretan contribuciones. Las leyes fiscales son comúnmente reglamentadas por el Presidente de la República, con fundamento en el artículo 89 constitucional, para proveer, en la esfera administrativa, a su exacta observancia. Las leyes y reglamentos fiscales hacen referencia a reglas de carácter general que habrán de expedir las autoridades fiscales. Los reglamentos y reglas generales tienen como límite lo previsto en las leyes que les dan sustento.

Notamos, sin embargo, que en reformas legislativas de años recientes –y cada vez más frecuentemente– el legislador remite directamente a reglas generales para habilitar la eficacia de la norma legislativa, bajo la fórmula de “lo señalado en este artículo se sujetará lo previsto en las reglas generales que al efecto expida el SAT”. En este nivel normativo, la regla expedida por la autoridad fiscal recurre, a su vez, a un formato para poder cumplir la obligación de que se trate. Este formato de declaración o aviso solicita información o requisitos que se alejan del contexto legislativo de la obligación o beneficio fiscal en cuestión y que, en la práctica, convierten en casi imposible el cumplimiento de la ley.

Así, por ejemplo, una reestructura corporativa que incluye fusiones de empresas –que implica la presentación de un simple aviso– queda a merced del criterio del funcionario de la ventanilla, quien no entiende razón alguna sobre que un determinado requisito del formato no aplica en el caso en cuestión.

La asesoría fiscal a una empresa con transacciones que implican presentar información al fisco absorbe más tiempo en la estrategia de presentación del aviso que en la implementación de dichas operaciones, elevando los costos de cumplimiento, incluyendo –con frecuencia– innecesarios litigios. Obstaculizar el acceso a beneficios fiscales inhibe la operación eficiente de las empresas y provoca que las inversiones fluyan a jurisdicciones que otorgan mayor certeza, en las que basta la lectura de la ley para saber cómo tributar, en las que el contribuyente esté representado constitucionalmente por sus legisladores y no por el encargado de oficialía de partes. De haberlo sabido Iturbide, le hubiera cedido la facultad impositiva al Congreso y se habría reservado la emisión de los formatos.

