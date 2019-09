Uno supone que fue un mero gesto simbólico de política que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mostrará la cámara con que se espiaban las reuniones en el comedor presidencial de Palacio Nacional, pero no se puede coincidir con su premisa de que él no trata asuntos secretos.

Con todo respeto, quien esto escribe le asegura que, como Jefe del Estado deba abordar asuntos que, por el bien de los intereses de la Nación, deben permanecer confidenciales. Es práctica común en todas las democracias del mundo.

Y fraternalmente le convoca a que, si bien la transparencia constituye parte de su narrativa política, también tiene la responsabilidad de proteger los intereses de México, por encima de sus intereses personales.

Nada nuevo, el “agandalle” de Porfirio

En este espacio se contó la historia de cómo en agosto de 1988 en la antigua Comisión Federal Electoral se discutía y se negociaba para darle salida al conflicto resultante de la elección presidencial y de los candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J. Clouthier.

Uno de los acuerdos, para despresurizar el conflicto fue la decisión de que, a pesar de que el panista Jesús González Schmal había ganado la senaduría del DF, se le diera a Porfirio Muñoz Ledo, porque el panista era tan popular que podía ser candidato presidencial en 1994.

Por eso Muñoz Ledo en lo que era el Colegio Electoral se opuso siempre a la exigencia de González Schmal para que se hiciera un recuento de votos, Sabía que había perdido. Como se ve, con Muñoz Ledo ocurre aquello de que la cabra tira al monte.

FGR: la saña con una anciana indígena

Un reporte periodístico muestra el singular celo de la Fiscalía General de la República para procesar los casos del pasado, sobre todo si involucran presuntos peculados del sexenio calderonista, un celo que, como la máxima juarista, hace realidad de “justicia a secas”.

Personal de la FGR detuvo a una anciana de 79 años, acusada de peculado en 2010 en algún fideicomiso de Sedesol. Se trata de una anciana indígena, no habla español y es analfabeta. Ah, pero un tribunal ordeno su detención y encarcelamiento.

Seguramente que, aunque el Fiscal Alejandro Gertz Manero, es celoso del cumplimiento de la legalidad, si revisa el caso podrá actuar para corregir una injusticia, un abuso de poder contra una de esas mexicanas a las cuales se supone defiende este gobierno.

NOTAS EN REMOLINO

Algo no marcha bien con el T-Mec, cuando el subsecretario Jesús Seade apunta que lo único que falta para su aprobación es la voluntad política de congresistas norteamericanos en Washington. O sea que, por ahora, no ve esa voluntad política... Afirma la titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero que no se ha desatado la violencia. ¿En serio?... Se queja el subsecretario Alejandro Encinas de la liberación de uno de los que, desde hace cinco años fueron aprehendidos por su presunta culpabilidad en la masacre de los normalistas de Ayotzinapa. Quéjese con las ONG que, con tal de desprestigiar la investigación de la vieja PGR se la pasaron montando acusaciones de tortura, razón por la que lo liberaron... Ahora habla el gobierno federal de la necesaria depuración de las policías municipales y estatales. Bien dijo Borges: cuidado con el enemigo que escoges, terminarán pareciéndote a él... El gobierno de CDMX tiene que aclarar si es cierto que desde hace tres años tienen subsidiadas las tarifas del Metrobus... Una pena el fallecimiento de don Rodolfo Tuirán, quien en el sector educativo y la academia fue paradigma de servidor público...