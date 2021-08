Un sombrío panorama nos presenta el 6° Informe de Evaluación: Cambio climático 2021: La base de la ciencia física, difundido ayer 9 de agosto, por el Grupo de Trabajo I del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), un organismo de científicos convocado por la ONU.

Preparado por unos 200 científicos de 60 países, México incluido, hace referencia a más de 14,000 estudios e investigaciones individuales y puede verse en www.ipcc.ch. No está destinado al público en general, sino a los especialistas en la materia; sin embargo, un comunicado de prensa en el mismo sitio dice, entre otras cosas:

“Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, si no cientos de miles de años, y algunos de los cambios (...) serán irreversibles durante cientos o miles de años.

“... reducciones fuertes y sostenidas de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero limitarían el cambio climático (...) los beneficios para la calidad del aire llegarán rápidamente, podrían pasar de 20 a 30 años para que las temperaturas globales se estabilicen.

“... a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a cerca de 1.5° C o incluso 2° C estará fuera de alcance (...) en promedio durante los próximos 20 años, se espera que la temperatura global alcance o supere los 1.5° C de calentamiento.

“El cambio climático está intensificando el ciclo del agua. Esto trae lluvias más intensas e inundaciones asociadas, así como sequías más intensas...

“Las áreas costeras verán un aumento continuo del nivel del mar, lo que contribuirá a inundaciones costeras más frecuentes y graves en áreas bajas y a la erosión costera. Los eventos extremos del nivel del mar que ocurrieron anteriormente una vez cada 100 años, podrían ocurrir todos los años a fines de este siglo.

“Un mayor calentamiento amplificará el deshielo del permafrost y la pérdida de la capa de nieve estacional, el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo y la pérdida del hielo marino del Ártico en verano.

“Los cambios en el océano (...) afectan tanto a los ecosistemas oceánicos como a las personas que dependen de ellos, y continuarán durante al menos el resto de este siglo.

“En el caso de las ciudades, algunos aspectos del cambio climático pueden amplificarse, incluido el calor (...) las inundaciones (...) y el aumento del nivel del mar en las ciudades costeras”.

El informe presentado ayer 9 de agosto, es un diagnóstico de la situación y corrobora lo que durante muchos años nos advirtieron los expertos. Nadie les hizo caso, ni los gobernantes, ni los empresarios, ni millones de personas. Igual ignoramos a los que desde hace tiempo nos dijeron que vendría una pandemia causada por un virus transmitido por el aire. Los seres humanos le restamos importancia a lo que no percibimos como una amenaza inmediata porque creemos que el futuro tardará mucho en llegar y olvidamos que “20 años no es nada”.

Ya estamos pagando las consecuencias de ignorar a los expertos y nuestros hijos y nietos seguirán pagándolas.

Los informes de los otros dos grupos de trabajo del IPCC se difundirán en 2022 y tratarán sobre los impactos, adaptación, vulnerabilidad y mitigación del cambio climático.

