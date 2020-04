Tal parece que la realidad empresarial la analizan en Palacio Nacional bajo la óptica de los prejuicios ideológicos para rechazar cualquier asistencia a las empresas en esta crisis económica y de salud.

Prejuiciosos, se niegan a considerar que las pequeñas empresas son las generadoras de la mayoría de los empleos de la República, pero también las más frágiles, y es exigen cubrir las nóminas, igual que los grandes empresarios.

Al Gobierno no le importa que se arruinen miles de pequeñas empresas, por no poder pagar las nóminas de un mes. La óptica ideológica no distingue que los empresarios pueden ser del mismo barro, pero los pequeños no son del mismo molde.

Agendas del Gobierno de la República

El anuncio de la declaración de emergencia sanitaria y las medidas dadas a conocer por la dupla Ebrard-López Gatell y lo expuesto en la mañanera de ayer han dejado claro que hay un solo Gobierno de la República, pero hay dos agendas.

Una es la agenda realista que reconocer la amenaza de la pandemia de coronavirus y actúa en consecuencia. Y la otra es la que rechaza ser portadora de malas noticias e insiste en la narrativa de campaña, como si fuera todo igual que hace dos años.

Lo más inquietante, empero, es que el inquilino de Palacio Nacional ha declarado que, si bien está en juego la salud de millones de mexicanos y su entorno económico, lo importante para el Gobierno es que está en juego la Cuarta Transformación.

Crisis económica: ¿cerrarán los ojos?

El senador estadunidense Charles Grassley, presidente del Comité de Finanzas de la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos, ha pedido a la Casa Blanca posponer la entrada en vigor el T-MEC.

Habla de circunstancias económicas muy adversas, del daño causado por la pandemia a los gobiernos, a los negocios, a los trabajadores, que obligan a esperar a que se evalúen los daños provocados.

Aquí, con el alegato de "otros datos y vamos bien" se intenta desviar la indispensable conversación para atender la emergencia económica, lo cual significa estar en negación de la realidad global, como si fuéramos una isla en el espacio.

NOTAS EN REMOLINO

Decidió la Jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum ordenar el cierre de más de 300 centros comerciales. Medida para la cual mucho han titubeado en el Gobierno Federal... Mientras, en la Secretaría de Gobernación, el canciller Marcelo Ebrard, en asignación presidencial, acompañó a la titular Olga Sánchez Cordero en las charlas con los gobiernos estatales, locales y otros Poderes... Estas tareas, más allá de la descripción formal de puesto, ha acelerado eso que en Palacio llaman las grillas entre los grupos de Morena, lo cual hará doblemente difícil la tarea de Alfonso Ramírez Cuéllar... ¿Alguien en el Gobierno de la República tomaría nota lo dicho por el gobernador de Nueva York, quien reveló que los ventiladores aumentaron de 30 mil dólares a 50 mil en pocas semanas...