Los inicios de sexenio tradicionalmente son complicados por la curva de aprendizaje. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha salvado, pero en esta ocasión hay que agregar la toma de decisiones sobre las rodillas en muchos temas.

Uno particularmente delicado es lo que tiene que ver con la salud. Por ejemplo el desmantelamiento del Seguro Popular, sin antes contar con un esquema definido para el Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) que lleva Juan Antonio Ferrer.

Ante la falta de recursos y lineamientos poco claros, hay confusión en lo que es el abasto de medicinas en todo el país. De ahí que los gobiernos panistas hayan pintado su raya.

Además, el gobierno modificó toda la mecánica de abastecimiento de medicamentos para el sector salud, con el objetivo de tratar con los laboratorios preferentemente y menos con los distribuidores.

Las licitaciones se concentraron en la SHCP, puntualmente en la Oficialía Mayor que ocupaba primero Raquel Buenrostro, hoy en el SAT, y ahora con Thalía Concepción Lagunas.

Los tiempos de algunas de esas subastas se han desfasado como la de genéricos que se realizó hasta el 24 de diciembre con descalificaciones de por medio, que han lastimado el acceso adecuado de lo que requieren las clínicas y hospitales públicos.

Los mayores problemas al respecto se han presentado en la red de hospitales ligados con Salud a cargo de Jorge Alcocer.

Sin embargo también en el IMSS y el ISSSTE no hay una adecuada disponibilidad. Esto se nota más en el primer instituto que en el segundo comando por Luis Antonio Ramírez, puesto que se pertrechó con la adquisición de más producto. Obvio el mayor stock no es generalizado y no está ajeno al desabasto.

En el caso del IMSS a cargo de Zoé Robledo, en la industria se habla de una cobertura de sólo 88%, cuando tradicionalmente se estaba entre 98 y 99 por ciento. En consecuencia, gran cantidad de medicinas no se entrega.

Al interior de Canifarma, que dirige Rafael Gual, y no se diga en AMIIF que comanda Ana Longoria hay desaliento. El IMSS ya solicitó extender la compra consolidada del 2019 de aquí a marzo, para cubrir los faltantes. La industria evalúa si esto aplica, ya que los precios ahora son otros a los cotizados. Se cree que toda la discusión se podrá salvar para solventar las necesidades de los pacientes.

Sin embargo, a la larga, de mantenerse el desorden, las multinacionales ya muy curtidas en este tipo de situaciones con países emergentes, se adaptarán, pero por desgracia ya no traerán toda la innovación. Además, importar medicamentos de cualquier parte del orbe, sin el control de Cofepris que lleva José Alonso Novelo, no parece ser la mejor idea.

Como quiera, en este asunto se juega con fuego.

Fracasa Alemán por socios para Interjet

Recién trascendió por ahí que Interjet de Miguel Alemán evaluaba una alianza con Viva Aerobus que preside Roberto Alcántara. Dicha operación ya fue desmentida por Interjet porque simplemente no se ha dado ninguna plática al respecto. Otras fuentes vinculadas así lo corroboran. Algo se evaluó hace dos años, pero la situación de la aerolínea que dirige William Shaw era muy diferente. Le platico que Alemán Magnani sí ha buscado la incorporación de nuevos socios para capitalizarse, pero hasta ahora todos sus intentos han fracasado.

Inminente fusión del CEESP y CESPEDES

Y como parte de los diversos ajustes operativos que ha realizado el CCE de Carlos Salazar para modernizarse, apunte la inminente fusión del CEESP que dirige Carlos Hurtado con el CESPEDES a cargo de Andrés Albo. La semana pasada en Puerto Vallarta se realizó un cónclave en ese organismo para definir la estrategia de la IP en este 2020.