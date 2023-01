IMSS, Superávit o Negligencia

El doctor Recio, “Recio de Mal Agüero”, para más señas, el médico “asalariado” del palacio de los gobernadores (quizá fingido, quizá verdadero) somete a Sancho Panza a un muy pormenorizado y minucioso régimen alimentario. ¡Todo por la salud, como es lógico!

El pasado 19 de enero el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -institución donde realicé mi servicio social, la especialidad en cirugía general, serví como médico adscrito y fui titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones- cumplió 80 años y ha recibido múltiples reconocimentos a los cuales me uno.

Su actual director general, Zoé Robledo, con su mente puesta en la gubernatura o quizá ya hasta lo convencieron que puede incorporarse como corcholata presidencial de la 4T, ha dicho dislates ideológicos, verdades a medias y mentiras completas a fin de dar gusto al inquilino de palacio y cito la siguiente: "para cumplir sueños, uno principal, IMSS-Bienestar, para que cualquiera, sin importar su condición económica, social o cultural, sea atendido con médicos, especialistas, estudios y medicamentos”. Y señaló que “hoy acude al llamado histórico de contribuir a los propósitos de la cuarta transformación de proteger a los mexicanos en los momentos de incertidumbre y de enfermedad, con el mensaje del derecho a la salud y a la felicidad”.

Filtró luego a los medios que en cuatro años, el superávit (que en la administración pública significa el exceso de los ingresos sobre los gastos) fue de 38,000 millones de pesos. La recaudación de cuotas obrero patronales en 2022 se ubicó en 438,700 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 6.4% en términos reales con respecto al 2021 y por ello el superávit. Esto fue producto de la creación de 752,748 plazas para llegar a 21 millones 372,896 de afiliados al 31 de diciembre. También se incorporaron un millón 65,556 patrones, lo que significó un crecimiento de 11,886 respecto a 2021. Omitió decir que esto no es un logro del IMSS sino del sector privado y patronal, al que no le dedicó ni una sola palabra.

Después nos hizo saber que la Institución destacó en el trabajo que ha realizado para ampliar la cobertura a otros sectores, como los trabajadores independientes y del hogar, así como a migrantes radicados en Estados Unidos. Omitió decir que la Dirección a su cargo no presentó ninguna iniciativa de Ley para lograr lo anterior, y no reconoció a los legisladores que aprobamos estas reformas a las leyes de la seguridad social para que fueran posibles.

Hizo el recuento del personal con que cuenta: 140,000 personas de enfermería, 85,118 médicos, 1,535 unidades de primer nivel de atención, 249 de segundo nivel y 36 de tercer nivel (25 unidades de alta especialidad y 11 complementarias). Omitió por supuesto, cuánto personal adicional se contrató y cuántas nuevas unidades en los tres niveles de atención fueron construidas en estos cuatro años, para que pudieran atender con acceso oportuno, efectivo y de calidad el incremento del número de derechohabientes y sus familias del cuál se presume. Es decir, con cuántos recursos y unidades debería contar para hacer efectivo el derecho a la salud.

Y remató Zoé Robledo diciendo que con esta fuerza laboral se otorgan, en un “día típico”, más de 494,000 consultas (346,000 de primer nivel, 81,000 de especialidades, 18,000 dentales y 49,000 de urgencias); 3,703 intervenciones quirúrgicas y 900 partos; 868,000 análisis clínicos y 64,000 estudios de radiodiagnóstico. Omitió decir lo que es un día “típico” que quizá sea solo entre semana.

Después reportó las 20 jornadas nacionales de “continuidad de los servicios ordinarios” donde hicieron las consultas de tres dias típicos; que contrasta con las cirugías que representan la productividad de 15 días típicos y 456 trasplantes sin tener el parámetro de referencia con respecto a un día típico (omitido).

Con estos datos es fácil saber las razones del superávit alcanzado: 1) Los empleos formales creados fueron los causanten de la mayor recaudación -sector privado tan despreciado por la 4T. 2) Los gastos que no se realizaron en contratar personal, mantener o crear infraestructura en unidades médicas de los tres niveles, adquirir medicamentos y otros insumos para la salud, fueron por negligencia, pues es notorio que todos los indicadores institucionales están muy por debajo de lo deseable, como el número de camas o profesionales de la salud por mil derechohabientes. 3) Millones de mexicanos que pagan su cuotas obrero patronales no acuden al IMSS por diferentes razones, la principal quizá sea la falta de oportunidad y de acceso efectivo en sus comunidades, utilizando los consultorios anexos a farmacias o en clínicas y sanatorios, haciendo un gasto doble, al tener que pagar con dinero de sus bolsillos los servicios que deberia prestar el IMSS, al que ya le pagaron, pero que no puede atenderlos por la baja inversión ordenada por el director.

Por último, Zoé Robledo omitió en su discurso triunfalista, que se necesita una intervención integral al manejo de los eventos cardiovasculares y complicaciones derivadas de la diabetes mellitus, que de 2019 al 2028 se estima sean 2 millones de eventos del primero y 960 mil de las segundas, que tendrán un impacto económico de 439,523 millones de pesos, es decir, ¡doce veces! su superávit, que causará cada año mayores presiones financieras, a decir del Dr. Francisco Javier Pico-Guzmán y colaboradores en una investigación recién publicada en la https://revistamedica.imss.gob.mx/

Invito a Zoé Robledo a ponerse a trabajar en la salud de los mexicanos que con tanto esfuerzo crean empleos y pagan sus cuotas obreropatronales. Y a todo esto ¿El SS-IMSS-Bienestar? ¡Bien gracias! sumando cifras de “millones de mexicanos bien atentidos” solo en la mente del director soñador. Mientras tanto, los niños de su responsabilidad que necesitan implantes cocleares, llevan la ruta de quedar con discapacidad auditiva de por vida pues “no hay dinero para comprarlos” ¿Y el superávit, señor director?

*El autor es médico cirujano, especialista certificado en cirugía general y salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del PAN en la LXV Legislatura.

