Más cambia el mundo y más sigue igual. Esto sugieren las recientes homilías del papa Francisco I acerca de las mujeres y la familia, en el contexto de fiestas religiosas cuyo carácter tradicional tal vez explique, mas no justifica, el recurso a la imagen idealizada de la familia, a la exaltación de la maternidad como bien supremo de las mujeres y al renovado elogio de la paternidad como valor esencial para los hombres. Aunque se revistan de espiritualidad y se dirijan principalmente a la población católica, estos discursos son significativos, entre otras razones, porque confirman la desconexión entre el Vaticano y el mundo (pese a la cual se permite que intervenga en Naciones Unidas como "observador"), y también porque han servido y sirven a líderes conservadores para autorizar políticas patriarcales, contrarias a las necesidades y urgencias de la gente común del siglo XXI.

Aunque para algunos Francisco I es un papa progresista por su "tolerancia" hacia las parejas divorciadas o su interés por el medio ambiente, sus homilías del 1 y 6 de enero confirman que la igualdad de las mujeres es siempre la piedra en el zapato que ilumina los límites de los cambios culturales. Mientras que en sus intervenciones del 25 y 26 de diciembre había aludido a la pandemia y a las dificultades de los matrimonios en estos tiempos y expresado incluso su "cercanía y afecto" a las parejas rotas por exceso de conflictos, con el año nuevo retomó el discurso tradicional que exalta a la familia como "pilar de la sociedad" y a las mujeres como "madres" y seres ideales opuestos a la explotación del mundo y al "pragmatismo aséptico".

Si bien reconoció la enorme violencia que padecen las mujeres, en vez de aludir a las causas estructurales, Francisco I optó por la lógica de la generalidad y el recurso a la presencia superior de la divinidad como último referente. Así, "Herir a las mujeres es ultrajar a Dios", no a una creatura humana sino al Creador. En el marco simbólico religioso, esta equiparación de la violencia misógina con un ataque a la divinidad no es del todo negativa en cuanto aquélla se reconoce como falta grave que hasta afecta a la divinidad pero, como señaló Ana Lidia Murillo (Reforma, 7. I.22), le quita a las mujeres su calidad de ser humano autónomo. No constituye un mandamiento, digamos, sino una advertencia derivada que elude el peso del sistema patriarcal (del que la iglesia forma parte) en la reproducción de desigualdad y violencia.

La violencia en el hogar no ameritó nuevas advertencias en el marco del Día de Reyes. En cambio, a la exaltación de la maternidad el pontífice añadió el elogio de la adopción, que puede considerarse encomiable en estos tiempos. Pero, como para confirmar el carácter autoritario del papado, lanzó una acerba diatriba contra quienes, según él, prefieren tener mascotas que hijos. Como si todo mundo pudiera tener y mantener hijos/as y, sobre todo, debiera querer descendencia, se ensañó contra la gente sin hijos/as sólo para afirmar que "la paternidad y la maternidad son la plenitud de la vida de una persona". Así, aunque antes haya reconocido los estragos de la pandemia o escrito acerca de nuestra responsabilidad con el planeta, Francisco I pasó por alto el libre albedrío, la diversidad humana, el horror de la violencia familiar y hasta los peligros del cambio climático. Ignoró también, como sucede cuando se enuncian "verdades generales", la contradicción de que un hombre sin hijos invite a reflexionar sobre la obligación de paternidad, así se arrogue él una "paternidad" espiritual.

Ajeno a las dificultades y retos del mundo actual, no sólo este papa, el papado reproduce un discurso que favorece a líderes conservadores que, en homilías seculares, aluden a la "espiritualidad", exaltan a la familia y pretenden "proteger" a las mujeres mientras les niegan o limitan sus derechos y libertades.