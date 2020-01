La diferencia entre los gobiernos que son democráticos y razonables y los que son exactamente lo contrario es que los primeros están dispuestos a sacrificar parte de su visión ideológica, su poder en las urnas o su voluntarismo, a cambio de velar con responsabilidad por el bienestar de la sociedad.

Sólo los dictadores están dispuesto a que alguien muera por razones políticas. Es decir, por no estar de acuerdo con ellos o por atentar contra la visión sacrosanta del gran líder. Liderazgo en las dictaduras es imposición verbal y unidad contra un enemigo que el discurso construye todos los días. Liderazgo en la democracia es evaluar, aceptar la diferencia y tolerar el disentimiento.

En las dictaduras las medidas se toman por orden del gran jefe; en las democracias se consensúan y se implementan después de una razonable discusión y debate sobre el tema.

El Insabi ha sido un fracaso en su arranque. Antes de entrar al fondo, déjenme hablar de lo verdaderamente inaudito. El Insabi es el producto de una ley que se votó prácticamente sin discusión y sin haber consultado mínimamente a algún experto en la materia.

Lo que hace la ley es recentralizar los servicios de salud en la mano del Presidente de la República para evitar, según ha dicho, desvíos y corruptelas que se daban en los estados. Uno puede o no estar de acuerdo con la idea, pero lo primeramente grave es la falta de planeación, la falta de elaboración de manuales para la operación, la falta de definición de cuáles enfermedades iba a cubrir o no.

Peor aún, el sistema anterior no era una maravilla, pero ciertamente las personas no tenían que pagar en el momento en el que entraban a la institución de salud. Lo hacían a lo largo del tiempo y eran parte de un gran fondo que se fue construyendo a la largo de 15 años.

No existen cálculos actuariales de cuanto costará en el tiempo, no se previeron el tránsito de un sistema a otro, para los enfermos de tercer piso (los que tienen cáncer, necesitan un órgano, etcétera), no se tomaron la molestia de convencer a los gobernadores e invitarlos a firmar un convenio. Nada.

El gran líder dio la orden y todos tenían que acatar. Ahora con el niño y el agua tirada al pozo, los amenaza y los amaga con la inexistencia de recursos. Y, para ponerle la cereza al pastel, nombra como encargado —cuando en esos puestos hemos tenido funcionarios de talla internacional y de prestigio mundial en la materia— al ex administrador de la zona arqueológica de Palenque, por donde queda el rancho del señor presidente, para que se haga cargo de un asunto tan delicado y tan técnicamente demandante.

Pero ponga usted que todo lo que he dicho hasta aquí no tuviera importancia y que se me tildara de un anti-AMLO más, por fifí o por escribir en este periódico.

Lo que me parece increíble es que nadie hable de los posibles muertos. Pedirle a un enfermo de cáncer que necesita quimioterapias semanales que se espere hasta el 1 de diciembre cuando todo será gratis y ya se haya arreglado todo lo administrativo me parece a mí francamente inaceptable. Esas muertes serán responsabilidad de AMLO, de nadie más. Como si los hubiera reprimido y en una sala de tortura los hubiera matado, como cualquier gran líder. Un verdadero homicidio administrativo, por ignorancia, por soberbia, por mayoría relativa de poder y por que puede hacerlo. Así, nomás.