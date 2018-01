Cada vez que abrimos la página de un periódico encontramos a algún evangelista recordándonos cómo el futuro es digital. El mañana se edificará como realidad disruptiva de conceptos arcaicos para centrarse en la eficiencia: mayor productividad a menor costo.

Esa cuarta revolución industrial, donde el debate principal no contiene obstáculos físicos sino una muralla conceptual entre lo ético y su antítesis. La privacidad para entonces tendrá una definición lejana de su significado durante gran parte del siglo XX y la impresión de tejido humano deja de limitarse a laboratorios de presupuestos millonarios. El futuro es digital y no me refiero a su prehistoria de transmisión de datos o desarrollo de contenidos. La inteligencia artificial en muy pocas décadas será imprescindible, la robótica cada vez obtendrá más usuarios y muchos de los elefantes blancos de la Bolsa comenzarán a dar señal de agotamiento y defunción. La modernidad tendrá otro matiz. Ante esta posibilidad, hay días en los que simplemente desearía que se le diese más importancia a la historia en las escuelas. Resucitar a Gauguin para preguntar en voz alta ¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿hacia dónde vamos?

Recordar que el presente de monedas encriptadas surge como consecuencia de un sistema de intercambio de dinero que se origina por medio de una plataforma, llamada M-Pesa, en uno de esos lugares que el supuesto líder del mundo libre, desatinadamente, llama países de mierda; hablo de Kenia. El ingenio local en conjunto con iniciativas internacionales colaboró hasta crear la primera red de transferencias bancarias de remesas, que luego eran utilizadas para pagar servicios básicos y comprar comida.

Mientras M-Pesa ha extendido su éxito a otros países de mierda del continente africano, hay gobernantes que son tan incompetente que no saben cómo lidiar con los 41 millones de habitantes que viven en la pobreza.

Desearía ensañarme con la historia para repasar tiempos pasados y estudiar a quienes estuvieron antes. Saber que en su momento fueron los miembros de esa nación de mierda llena de esclavos sublevados contra Francia quienes apoyaron y dieron refugio a un navío de la potencia cuando éste era perseguido por enemigo. Pensar que esas fuerzas protegidas por Haití con el paso del tiempo tendrían que soportar la humillaciones de aquellos que habían defendido. Quisiera que la historia tuviese el mismo reconocimiento que las ciencias e ingenierías para que con un cálculo matemático me dijeran la inversión total que durante siglos hizo el Imperio Romano para dar pan gratis a todos sus ciudadanos. Un imperio que tocaba lugares de mierda como Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia y Libia, pero que lograba alimentar a sus ciudadanos.

Pero no, la historia no es relevante. Lo importante son los hechos alternativos que van creando verdades fácilmente engullidas por un pueblo que no piensa. Vivimos en un mundo donde es posible implantarse un chip debajo de la piel que contenga toda nuestra información, desde dirección residencial e historial médico hasta la billetera que pagará por los víveres acabados de comprar en el barrio de la esquina. Si la historia fuese relevante, recordaría el asesinato de un sacerdote de apellido Romero por hablar en contra de la pobreza, la injusticia y la tortura. ¿Cómo recordar a un ser tan trascendental internacionalmente si para un grupo de supremacistas blancos él se limitaba a ser otro potencial inmigrante de un país de mierda?

No obstante, hay que hacerse responsable de la realidad y dar valor a palabras que realmente provengan de un interlocutor inteligente. Por ahora, al mundo libre le han secuestrado su liderazgo para colocar a un depredador sexual a cargo de tomar decisiones que impactarán rotundamente el desarrollo de la cuarta revolución industrial.

¿Riesgo? Que la hemorragia de expertos universitarios regale el liderazgo digital a otros. Seguro que más de un país o colonia de mierda se estará riendo.

* José F. Otero tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC.