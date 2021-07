Los costos de la Pandemia para México han sido altísimos en muchos campos. Hoy quiero resaltar un costo altísimo que ha traído el Covid-19 para un grupo de personas que pocas veces son distinguidos pero sí insultados, aislados y agredidos, no solamente por el gobierno que ha mostrado muy poca empatía hacia estos 305 mil 204 héroes vestidos de blanco, sino que en general la propia sociedad hemos sido poco sensibles hacia este conjunto de profesionales.

Sus hazañas suelen ser memorables pero poco reconocidas y generalmente olvidadas . Han sido la primer fuerza de batalla contra el Covid-19 y aún así algunas autoridades miserablemente les regatearon el equipo de seguridad exponiéndolos a perder su salud y sus vidas. Por algo será que Amnistía Internacional ubicó a México con las miles de víctimas fatales de trabajadores de la salud que han fallecido en su intento por salvar vidas en esta Pandemia, y con ello ser el país con la cifra más alta en todo el mundo.

A todos estos elementos sumemos la incertidumbre, las vejaciones y censura por parte de las autoridades federales. Lastimando no solamente su dignidad como personas y profesionales, sino que además han sido víctimas de una economía incipiente donde en muchas ocasiones han tenido que realizar gastos adicionales para pagar el transporte particular y evitar ser ofendidos verbal y físicamente en el transporte público. Han tenido que realizar gastos extras de alojamiento para no regresar a casa y evitar contagiar a sus seres queridos. Les han modificado sus horarios de trabajo, sus horas y días de descanso, y hasta sus periodos vacacionales para que la sociedad sea atendida en caso de contagio por Covid-19.

El color blanco que de manera general en occidente utilizan médicos y personal de enfermería puede ser a la vez símbolo de pureza o de paz. Además el color blanco transmite inocencia y limpieza. A nivel de sensaciones humanas, el color blanco que suele utilizarse en los uniformes médicos propicia un ambiente de calma e inspira tranquilidad.

Ante la Pandemia por Covid-19, el color blanco que representa al personal de enfermería es a la vez guía, acompañamiento y solidaridad. Lo visten personas que a partir de su experiencia y profesión se entregan al “arte de cuidar” a sus pacientes. Son seres excepcionales cuya resistencia física les permite durar largos periodos de pie, mover pacientes, dispuestos a atender incidencias repentinas e inesperadas, con un profundo respeto a sí mismos y a los pacientes, propensos a enfrentar dificultades pero con la habilidad de resolverlas, a veces inclusive deanticiparse a ellas.

Son la bisagra y puente necesario entre médicos y pacientes, inclusive alcanzando cierto equilibrio para la mejor atención de los mismos. Son expertos en comunicación. Saben escuchar, traducir y transmitir información vital tanto al paciente como al médico. Enfrentan las situaciones más diversas sin perder la templanza, prestos a los detalles y particularidades. Anteponen sus horarios de trabajo y las responsabilidades con sus pacientes, frente a su vida personal. Encaran con resiliencia el estrés, el sufrimiento, el dolor y la muerte.

Los profesionales de enfermería son seres humanos extraordinarios, compasivos, determinados y empáticos para acompañar a sus pacientes. Son personas de un actuar silencioso, sencillo, discreto y cálido. Son generosos, solidarios y diligentes para cumplir sus tareas.

El color de sus uniformes ha cambiado a lo largo de los años, no así el amor que imprimen minuto a minuto en las misiones encomendadas. Siguen siendo el faro cuya luz se intensifica en los momentos de más desolación de los pacientes.

Este es un pequeño homenaje por la grandeza humana de los miles de profesionales de enfermería que acompañan constantemente a lospacientes en todo rincón del País, y en memoria de aquellos héroes de blanco que hemos perdido en la batalla.

*El autor es presidente y fundador del Premio Nacional de Salud, A.C. www.premionacionaldesalud.org, fundador de la organización México de 10 www.mexdediez.org.