Esta semana, mi paisano, el presidente López Obrador, rindió su tercer informe ante el pueblo de México bajo la premisa de que su gobierno estaba entregando resultados; “Hechos, no palabras” así lo dijo en los muchos spots que difundió con motivo del mismo. Sin embargo, muchos de los “hechos” que presumió haber alcanzado no reflejan la realidad que vive el país y más bien mantiene una narrativa popular que busca reforzar su base electoral y engañar a la ciudadanía. Como legisladora, siempre he dicho que, para corregir, primero hay que asumir y la única manera de asumir con responsabilidad nuestro quehacer institucional es transparentar las realidades versus las mentiras.

Palabras: “Dijimos que íbamos a cambiar la política económica y cumplimos; por el bien de todos primero los pobres ”.

Hechos: Según el Coneval, hoy hay 4 millones de pobres más en el país, el número de personas marginadas que se han visto beneficiados por programas sociales se redujo en más de 30% y más de 15 millones de personas se han estado sin acceso a servicios básicos como los de la salud.

Palabras: “Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica causada por la pandemia y cumplimos”.

Hechos: La economía está estancada. Después de dos años consecutivos de decrecimiento económico, la expectativa de crecer al 6% anual, como aseguró el presidente ha quedado atrás. Aún faltan de recuperarse más de medio millón de empleos formales perdidos por la pandemia y millones más en el sector informal.

Palabras: “Dijimos que íbamos a construir grandes obras en beneficio del pueblo, sin contratar deuda, evitando la corrupción, cumplimos”.

Hechos: Los proyectos faraónicos no han podido demostrar su viabilidad y su construcción ha sido sumamente opaca. La refinería de Dos Bocas, por ejemplo, ha incrementado su costo en más de 150% y, recientemente, la Sener confirmó la inexistencia de información sobre los empleos que está obra ha generado para mis paisanos tabasqueños.

Palabras: “Dijimos que no iban aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles y cumplimos”.

Hechos: Según datos oficiales, la gasolina ha aumentado casi 8%, la luz en más de 13% y, si bien el presidente reconoció que el precio del gas ha aumentado más de 22%, la estrategia de solucionar este problema con la creación de “Gas Bienestar” ha sido calificada por expertos como inviable e insostenible.

Palabras: “Dijimos que no íbamos a endeudar al país y cumplimos”.

Hechos: Según el último reporte del Banco Mundial la contratación de créditos durante los últimos tres años ha superado, por mucho, los empréstitos contratados por los últimos dos gobiernos con más de 3,000 millones de dólares en deuda. La deuda pasó de 46% del PIB a más de 52 por ciento.

Palabras: “Dijimos que íbamos a gobernar con austeridad republicana y cumplimos”.

Hechos: Nadie sabe para que se han destinado el más de billón de pesos que el presidente asegura se han recuperado por el combate a la corrupción; mantenemos casos escandalosos como las casas de Bartlett, los contratos de Felipa Obrador, la entrega de paquetes de dinero a los hermanos del presidente, Pío y Martín López Obrador y más.

Por tercer año consecutivo, los mexicanos escuchamos un informe lleno de mentiras y falsas esperanzas. El Gobierno Federal tiene que tomar cartas en el asunto porque México ya no puede esperar más. Hechos, no palabras señor presidente, como usted dijo.

@PerezSoraya