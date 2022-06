La oposición no sólo está moralmente derrotada, se encuentra matemáticamente derrotada: gobierna sólo el 32% de las entidades federativas, carece de mayoría en el Congreso de la Unión y sólo 1 millón de personas votaron por la revocación del mandato al Presidente.

La oposición olvidó que las elecciones las gana quien toca puertas y camina las calles, que los partidos son fuertes cuando sus militantes deciden, que sólo en unidad se conquistan las urnas, y que los buenos gobiernos permanecen en el corazón de la gente. Mientras MORENA realiza eventos de unidad, en la oposición se pelean en torno a su boicot contra las reformas constitucionales que proponga el Presidente; mientras MORENA sigue ganando estados, la oposición no se cuestiona por qué pierde liderazgos y la voluntad popular. La oposición dice “hay tiro para el 2024”; yo creo que al día de hoy no lo hay, y si realmente lo quieren necesitan construirlo.

Creo en el valor de tener una oposición seria y fuerte para preservar la indispensable pluralidad que requiere la democracia, para contar con debates políticos y distintas opciones para que la gente defina el destino de nuestra Nación.

El PRI, PAN y PRD cerraron los ojos frente a sus derrotas. Sus dirigencias prefirieron aferrarse a la silla en lugar de analizar las razones por las que habían perdido. No sólo les faltó humildad, también perdieron la oportunidad de corregir los errores. Ni sus militancias ni sus electores se los han perdonado. Tal vez aún están a tiempo de revisar sus decisiones, estrategias, candidaturas, procedimientos y mensajes. Sin diagnóstico claro es casi imposible mejorar el rumbo.

La oposición debe revisar su concepto de “unidad”. Mantenerse unidos no es aplastar internamente a los disidentes, es contar con procesos transparentes y confiables para dirimir las diferencias y decidir democráticamente. Unidad no es pactar alianzas para evitar elecciones internas y colocar amigos y familiares en las candidaturas. La unidad implica inclusión, piso parejo, reglas claras, la posibilidad de sumar a los contendientes y trabajar juntos para convencer a los electores.

Las matemáticas no mienten, y nos enseñan que la oposición empieza a ser un conjunto de partidos con fuerzas regionales. La oposición ha perdido confianza, discurso y liderazgo en el plano nacional. El camino más viable para la oposición es replicar el camino que construyeron Vicente Fox y el PAN en los años noventa: la plataforma nacional se consolida a partir de las fortalezas locales.

Durante esa década el PAN se concentró en ganar estados y capitales, apoyar a sus gobernadores y capacitar a sus mejores cuadros para hacer buenos gobiernos locales. Así surgió Fox —su polémico y disruptivo candidato presidencial— desde una gubernatura, construyendo un movimiento ciudadano y apelando al hartazgo del sistema que muchos compartíamos.

En 1998 el mapa electoral no parecía tan distinto al que vemos ahora, la oposición gobernaba pocas entidades en comparación al PRI y dos años después ganó la alternancia. Las condiciones actuales no son las mismas que en 1998 porque la oposición defraudó a sus electores y ahora necesitaría recuperar su confianza. Sin embargo, MORENA no puede subestimar a la oposición y la oposición no puede subestimar su pasado.

México no tuvo que derramar sangre para vivir en democracia. Hemos dedicado numerosas reformas y presupuesto para tener partidos políticos que representen a la gente. Es momento de exigir a los partidos y a sus dirigencias que se tomen en serio su responsabilidad; nuestra pluralidad democrática no puede seguir secuestrada por las mismas caras que hemos visto durante décadas ni por las prácticas que defraudaron a los mexicanos.