En una de esas entrevistas a ritmo acelerado, no consiguieron alterar la convicción de José Woldenberg de que, con todas las fallas propias de una obra humana, han evolucionado para bien los procesos electorales en México.

Caballerosamente rechazó los estereotipos sobre la limpieza de los comicios desde hace ya más de dos décadas, lo cual ha permitido la alternancia en los gobiernos, locales, estatales y federal.

Quizá, reconoció el maestro Woldenberg, nuestra democracia es imperfecta, pero dejó claro que es inaceptable hablar de que México no es una democracia. Gánenle al “ampáyer”.

Candidatos, ¿cuándo nos explican?

A pesar de la alharaca, es un hecho que en los diecisiete días que faltan para el inicio formal de las campañas, no habrá un debate entre los candidatos que encabezan las tres coaliciones que se disputarán la Presidencia de la República.

El puntero en las encuestas ha decidido no arriesgarse a cometer un error cuando ni siquiera ha empezado la campaña. Esa fue su decisión desde que inició el período intercampaña.

Como sea, los candidatos, todos, nos deben a los ciudadanos muchas explicaciones. Deben darnos detalles sobre los porqués los cómo y los cuándo de sus, hasta ahora, vagas y nebulosas propuestas.

Elecciones: toda la política es local

Un político norteamericano, “Tip” O´Neill, sostenía que toda la política es local, esto es que se dirime localmente. Sabía lo que decía, pues desde 1953 ocupó la curul que dejó vacante John F . Kennedy al irse al Senado.

Sabía lo que decía porque hizo campaña 17 veces, pues permaneció en su curul, gracias al voto de sus paisanos, durante 34 años. “All politics is local” es un aforismo que no pueden olvidar los políticos profesionales.

Por eso es crucial la selección de los candidatos a diputados, senadores, alcaldes y diputados locales que hagan los partidos. De ellos dependerá buena parte del triunfo de los respectivos candidatos presidenciales. Al tiempo.

NOTAS EN REMOLINO

No debe uno entusiasmarse porque al final el tribunal electoral dictaminó que en períodos de intercampaña sí pueden debatir los candidatos presidenciales. Ah, pero se les advierte no incurrir en “actos anticipados de campaña”, o sea, no pedir el voto, ni para sí, ni contra nadie, y no posicionar la plataforma electoral. Nada más... El candidato presidencial de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, canceló su anunciada conferencia en el Instituto México del Woodrow Wilson Center en Washington... El barniz académico de los “índices de impunidad” presentado por Luis Ernesto Derbez y otros académicos, por la historia del ex canciller se hace sospechosamente sesgado... En el Congreso ya empezó a moverse una iniciativa que hará realidad la reglamentación de la publicidad oficial que exigió la Suprema Corte de Justicia a las dos Cámaras... Ha circulado la idea de que, si muchas empresas turísticas se benefician del atractivo de los sitios históricos y arqueológicos de la República, bien podrían aportar para complementar los presupuestos para su mantenimiento... En Querétaro, estuvieron el Secretario de Desarrollo Social Eviel Pérez y el titular de Liconsa a poner en marcha cinco lecherías más para beneficio de las zonas más necesitadas de la entidad...