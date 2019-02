Hoy cumple 90 días de haber tomado posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador y, pese al frenesí impuesto al gabinete, todavía no arranca bien a bien la administración del gobierno de la República.

Aunque se organice para el 11 de mayo el reporte de los 100 días, en los hechos hay que mostrar algunas pocas acciones para encauzar el proyecto de gobierno. Y, sobre todo, hay registro ya de algunas irregularidades e incumplimientos de la norma legal.

Esto apenas empieza, por eso es prematura la formación de “grupos de contrapeso”, pues serán descalificados como enemigos del cambio. Más que reclamaciones deben utilizar las muchas vías institucionales que ofrece el entramado legal de la República.

Afore: ¿reforma que suena a expropiación?

Aunque en la Cámara de Diputados juran y perjuran que la reforma a la ley que rige la operación de los fondos de retiro depositados en las afores es para optimizar el rendimiento, es difícil aceptar que se trata sólo de facilitar la inversión de esos recursos.

Difícil, porque desde hace meses que legisladores de Morena plantearon la posibilidad de que esos recursos multimillonarios de los trabajadores fueran utilizados en los programas del gobierno lopezobradorista.

Más difícil aceptar que no se trata de utilizarlos cuando se escucha a Pablo Gómez Álvarez decir que “de todos modos las afores constituyen un programa que desde hace 20 años estaban condenadas a fracasar”.

Entonces, ¿por qué no creer en una expropiación.

Levanta la mano el viejo sindicalismo

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, es una de las centrales obreras más antiguas de la República, y que se unió al corporativismo obrero fundado por el presidente Lázaro Cárdenas para afianzar el poder. Sí del añejo corporativismo “priista”, según muchos.

Pues bien, al secretario general de esa central, Isaías González Cuevas, informa El Economista, anuncia un emplazamiento a huelga a la multinacional Walmart, pues a la CROC están afiliados 60,000 de 179,000 trabajadores de la empresa.

Con eso, el viejo corporativismo fundado por Lázaro Cárdenas levanta la mano para advertirle al gobierno lopezobradorista que los croquistas están vivos y listos para aprovechar las nuevas circunstancias del sector laboral.

NOTAS EN REMOLINO

Los comisionados del INAI le piden al gobierno federal dar detalles sobre la presunta corrupción en el NAIM, el fallido aeropuerto en Texcoco... Alegan en la Sectur que el spot no era spot. Como sea, el presidente López Obrador ya les ordenó archivarlo... Inexacto lo que dicen en Palacio Nacional sobre la norma legal. Dicen que por encima de ella está la transparencia. Y uno que creía que nada por encima de la ley... Lo que nos faltaba, ahora resulta que, según Luis Almagro, secretario general de la OEA, la neutralidad de México en el caso Venezuela afecta a toda la región. No cabe duda, la naturaleza de la OEA no cambia... Rindió su informe de labores el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Sus afirmaciones reafirman la autonomía de la banca central... Dice el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, que la dependencia no ve razones para que la profesora Elba Esther Gordillo no realice actividades en el sector educativo. Eso, claro, no significa que le dejen el campo libre... Es posible, los que busquen en los documentos dizque secretos del Cisen, que encontrarán más chismes que información. No será la primera vez... Son muchos, inteligentes, que afirman que hay que estar del lado correcto de la historia. Curioso, suenan igual que el Conde de Lampedusa...