Si les pregunta a los jefes parlamentarios de Morena y sus aliados, con excepcional optimismo le dirán que pronto tendrán éxito sus movilizaciones y proclamas y los diputados aprobarán la iniciativa de Reforma Eléctrica.

Las declaraciones de Ignacio Mier coordinador de la mayoría morenista no apuntan a tal escenario optimista, pues ha dicho que entregarán en Comisiones la relatoría y libros blancos de las propuesta en pro y en contra del farsico Foro Abierto.

Le quedan siete semanas al período de sesiones, no las perderán leyendo relatorías, tratarán de preparar sabroso plato de lentejas para atraer votos opositores, si no, pues esperarán a septiembre y dirán que hoy “las uvas están muy verdes”.

¿Aguanta el fisco el subsidio a combustibles?

Las autoridades financieras y hacendarias deben apegarse a la línea discursiva presidencial y sostener la narrativa de que México está listo para sortear con éxito la global inestabilidad de las cotizaciones del gas y el petróleo.

Al subsidio total del IEPS a gasolinas y diesel, le suma el Gobierno de la República un complejo esquema contable que involucra al IVA y al ISR, no el que pagan los gasolineros, sino quienes importan y producen gasolina y diesel.

Hace el Gobierno de la República lo que hacen todos los gobiernos democráticos, cumplirá su promesa de “no gasolinazos”; pero la duda es que, si la crisis global se prolonga más, no serán exigidos a tomar medidas más drásticas.

Por pandemia, 10 años de atraso educativo

Como muchos, quien esto escribe está en desacuerdo con lo que considera rumbo errático de la educación pública, como resultado de las decisiones políticas e ideológicas en la SEP, aunque acepte que el triunfo del 18 les dio ese derecho.

Más a 30 meses de la salida del sexenio, quizá debieran evaluar su legado, más que entercarse en cambiarle hasta el modo de andar a la pedagogía, a los libros de texto gratuito y a todo el sistema educativo.

Debieran reconsiderar, pues son muchos los especialistas e investigadores que afirman que recuperar el forzado atraso educativo por la pandemia exigirá más de una década. ¿Seguros que así quieren ser recordados?

NOTAS EN REMOLINO

La marcha por el Dia Internacional de la Mujer inundó las calles del Centro Histórico y el Zócalo. La mayoría de las manifestantes orgullosas, pero también indignadas al reclamar igualdad. Las confrontaciones de siempre. Hoy, todo vuelve a la normalidad, hasta la misoginia... Creamos la afirmación presidencial de que “al desaparecer el CISEN” este Gobierno no espía. Una pregunta, entonces ¿qué hace el Centro Nacional de Inteligencia?... En Nuevo León afirman que la verdadera carta a jugar por Dante Delgado es que Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, sea candidato presidencial de Movimiento Ciudadano... Un dato cultural. La “grabación” ilegal de la charla del Fiscal Alejandro Gertz Manero probó que las “benditas redes sociales” son nada si no replican sus mensajes los medios tradicionales. La opinión pública estaba enterada por la difusión que hicieron los medios escritos y electrónicos. A esa hora el sitio que “subió” no pasaba de 3 mil visitas... Una frase impecable de John Kenneth Galbraith: “Aunque todo lo demás falle, siempre podemos asegurarnos la inmortalidad cometiendo algún error espectacular” ...