En la mañanera del martes, al responder a una pregunta pertinente y bien planteada sobre la revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no le preocupa, que le preocupa más su salud.

Uno entiende que al Presidente le encanten esos juegos de palabras con que toca las fibras emocionales de sus devotos feligreses y distrae a sus adversarios de otros temas, más trascendentes, pero hay límites.

Sus palabras las registran no sólo sus feligreses, a muchos más, sabedores del peso de la institución presidencial en la estabilidad de la República, preocupa la salud del Presidente. Si está sano, es una irresponsabilidad la ligereza presidencial.

Con Washington, política de fait accompli

Aunque ya son muchos los inquietos por las repercusiones de algunas decisiones del Gobierno de la República en la relación con Estados Unidos, particularmente en el sector energético, aquí hay seguridad de haber leído bien el momento político.

Calculan que. pese a todo, por ahora, la Casa Blanca, aunque interesada en consolidar su relación con México, por ahora tiene demasiados fierros en la lumbre en el frente doméstico.

La apuesta es que, para cuando esté bien asentado domésticamente el gobierno de Joe Biden, ya se hayan consolidado los proyectos del gobierno de México, la política del fait accompli, lo hecho, hecho está, de hechos consumados.

Tras la consulta, abrirán el Santo Oficio

Tras el obsesivo afán de los militantes, simpatizantes y dirigentes del Partido Oficial por la farsesca consulta popular del próximo uno de agosto, subyace el vindicativo objetivo de crear “la comisión de la verdad” para proceder a armar el cadalso.

Simbólicamente, a este régimen, tan afecto a los paralelismos históricos, las oficinas podrían estar en el costado poniente de la Alameda Central, donde durante el virreinato se alzaba el cadalso de los juzgados y condenados por la Santa Inquisición.

Al fin que tienen el poder, eso les da la libertad de interpretar el “mandato” de la farsesca consulta como uno para abrir investigaciones con el mismo rigor jurídico de los interrogatorios en las mazmorras del Santo Oficio. Ah, la venganza, ese delicioso platillo frío.

NOTAS EN REMOLINO

El coordinador de la mayoría morenista en el Senado Ricardo Monreal, liebre muy baleada, no se inmutó por no ser enlistado entre los presidenciables de Morena. Sabe que su expertise es necesaria para conseguir mucho de la agenda legislativa que le falta a Palacio Nacional… Los panistas se aceleraron y mencionaron como presidenciable para el 24 al gobernador yucateco Mauricio Vila, quien citó a un clásico: “dénme por muerto”… ¡Uf! Funcionarios federales, estatales y militares ofrecieron a los habitantes de la zona de Aguilillas mantener abiertas la carretera durante el día… Los priísta de cepa, que los hay, vieron esperanzados que las comisiones que reconciliarán a su partido las encabezan Augusto Gómez Villanueva, quien dejará satisfechos a los tentados por el deja vú morenista y a Samuel Palma uno de los ideólogos del PRI de Colosio, más progresistas que la mayoría de los morenistas… Por cierto, a quien ya no quieren en el CEN del PAN es al gobernador Javier Corral…