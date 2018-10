En los últimos días nuestro país ha sido escenario de una copiosa migración centroamericana, mayoritariamente hondureña, trataré de explicarme a mí mismo y a quien me lea el fenómeno y su momento histórico. Declararé en el preámbulo de mi escrito que la Caravana de Migrantes sólo pretende pasar por nuestro país rumbo a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Debemos dejarlos pasar por nuestro territorio. Las fronteras son imaginarias. Ningún ser humano es ilegal.

En mi opinión son dos los factores que se conjugaron para el surgimiento de la caravana hondureña que ya sobrepasa las 7 mil personas, de las cuales, aproximadamente el 30% son niñas y niños. Uno es un factor local y el otro externo.

El factor local es la condición social, política y económica de Honduras que junto con Haití, Bolivia y Nicaragua es uno de los cuatro países más pobres de América Latina. El 71% de los 8.4 millones de hondureños son pobres; 53% de ellos viven en condiciones de pobreza extrema: miseria. El desempleo tiene un nivel del 40% y, debido al incremento de las bandas delictivas y las llamadas maras, es el país, sin conflicto bélico, más violento del mundo: 85.5 homicidios por cada 100,000 habitantes.

El lector estará de acuerdo con que tales condiciones de vida propician el deseo de migrar, a pesar de que hacerlo no es fácil. Cuando ya no se tiene mayor esperanza en la tierra propia, el carácter se endurece y, a sabiendas de la hostilidad y las dificultades que se van a enfrentar, se decide abandonar todo (porque no se tiene nada), recorrer grandes distancias sometido a circunstancias extremas para llegar a un país donde, tal vez, con un poco de suerte y mucho temple, la situación de la existencia mejore.

El pésimo estado de la supervivencia en Honduras y el deseo natural de su población a emigrar en búsqueda de una mejor existencia propician un caldo de cultivo para que se dé el segundo factor, el que llamo externo y que, en este caso, en mi opinión, son las votaciones, llamadas de ‘mitad de mandato’, que se llevarán a cabo en Estados Unidos el próximo 6 de noviembre, en las que estarán en juego 35 senadores, 435 diputados, las gubernaturas de 36 estados y tres territorios, así como la alcaldía del distrito de Columbia.

Existe el antecedente de que en las elecciones de ‘mitad de mandato’ del año 2014, cuando era presidente Barack Obama, hubo una escasa participación ciudadana (sólo acudieron a votar el 36.4% de los estadounidenses). La falta de entusiasmo por las urnas se debió, según las encuestas, a la falta de ‘un tema nacional dominante’. Para evitar la experiencia de hace cuatro años, Donald Trump, que necesita la reiteración del voto a favor de los republicanos, ha puesto en el centro del panorama del interés nacional la cuestión migratoria con el país centroamericano.

Trump ha hecho de los migrantes centroamericanos, a los que ha llamado, como en su campaña presidencial llamó a los mexicanos, asesinos y violadores, el tema central de la campaña electoral del 6 de noviembre. A base de su principal arma de comunicación, el tuit, el magnate ha dicho: “El asalto sobre nuestro país en la frontera sureña, incluyendo a los elementos criminales y a las drogas que se vierten ahí, es mucho más importante para mí, como presidente, que el comercio o el Usmca (Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá). Espero que México frene esta arremetida en su frontera norteña (sic). ¡Es todo culpa de los demócratas por leyes débiles!”.

Por otro lado, el embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes, en una entrevista publicada por El Universal, el pasado domingo afirmó: “Los migrantes hondureños que tratan de entrar a México fueron engañados y están siendo utilizados con fines políticos por parte de Bartolo Fuentes, ex diputado del Partido Libre, debido a que les aseguró que había hecho lo necesario para que el gobierno mexicano otorgara refugio a quien se uniera a la Caravana Migrante”.

Aunque el ex diputado lo niega, está visto que en política nada es casual. La problemática centroamericana, concretamente hondureña, le cae al xenófobo y racista Trump como anillo al dedo para que los republicanos ganen las próximas elecciones.

Historia de la emigración

Esta es una reflexión del escritor José Saramago (1922-2010) Premio Nobel de Literatura en 1998.

“Que tire la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de emigración ensuciándole el árbol genealógico... Tal como en la fábula del lobo malo que acusaba al inocente corderito de enturbiarle el agua del riachuelo donde ambos bebían, si tú no emigraste, emigró tu padre, y si tu padre no necesito mudar de sitio fue porque tu abuelo, antes que él, no tuvo otro remedio que irse, cargando la vida sobre las espaldas, en busca del pan que su tierra le negaba (...) El que fue despreciado y finge haberlo olvidado afinará su propia manera de despreciar. Al que humillaron humillará hoy con más rencor. Y ahí están, todos juntos, tirándole piedras al que llega a la orilla del río, como si nunca hubiesen emigrado ellos, o los padres, o los abuelos, como si nunca hubiesen sufrido de hambre de desesperación, de angustia y de miedo. En verdad, en verdad os digo, hay ciertas maneras de ser feliz que son simplemente odiosas”.

