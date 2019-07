En 1982, al salir de una reunión de gabinete, el titular de Hacienda David Ibarra Muñoz quiso explicarle al Presidente López Portillo sus objeciones a un programa. “Usted ganó ¿no?”, fue la seca respuesta presidencial. A poco hubo relevo en Hacienda.

Así reaccionan a veces los Presidentes ante las voces moderadas. Por eso para el Presidente Andrés Manuel López Obrador la renuncia del doctor Carlos Urzúa en Hacienda fue un “titubeo, un rechinido”.

“Un funcionario no hace la economía”, dijo el vocero presidencial. Claro que no, pero la realidad decidirá si erró el doctor Urzúa al calificar como “sin sustento”, algunas decisiones de política pública.

Partidos y el caballo del español

No cejan legisladores de Morena en presentar sus variantes de reforma electoral, con la cual, confían, podrán mantener también al sistema electoral dentro de los márgenes de la austeridad republicana, de la cual son tan devotos.

El argumento capital, obviamente, es que el sistema electoral es muy costoso, por lo cual hay que empezar por recortar al 50 por ciento las prerrogativas que por ley se otorgan a los partidos políticos.

Eso, claro, ni lo pensaron los morenistas cuando eran oposición. Hoy, que soy mayoría aplastante, parecen haber decidido que a la oposición también se le acaba por inanición. Como aquel caballo del español que murió cuando ya casi aprendía a no comer.

BC: con $ arrollaron la Constitución

Ganó Javier Bonilla la gubernatura de Baja California, una gubernatura de dos años, por decisión del tribunal electoral que frustró el primer intento del candidato de Morena por ampliar el período a cinco años.

Ya gobernador Electo, Bonilla cabildeó en el peor de las definiciones de cabildear, la mayoría de los legisladores del Congreso del Estado, pese a formarla panistas y priístas, consideraron que los argumentos del gobernador electo tenían mucho peso, o pesos, para ser más exactos.

Al grito de “hay que juntar para la leche de la chata”, como llamaba un locutor a su pequeña hija, los diputados fueron tentados y, como la carne es débil, cedieron a la tentación. Si el tribunal electoral declara inconstitucional la ampliación del período de Bonilla, no es problema suyo, es problema de Bonilla.

NOTAS EN REMOLINO.

Inesperado que un hombre tan inteligente como Ricardo Monreal sea el iniciador de una satanización del ahora ex titular de Hacienda Carlos Urzúa. Alguien lo justificó así: “lo hace por eso, porque es muy inteligente”. Bueno... Ahora sabremos si, como dijo hace tiempo el hoy Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para él la tarea de la Oficial Mayor de la SHCP Raquel Buenrostro “no es de su área” ... En medio de la turbulencia político-hacendaria, parece haberse perdido el anuncio de la Secretaría de Economía de que México ya considera medidas espejo al arancel al acero mexicano... Cómo hace mucho no ocurría, en los próximos dos años sabremos de qué están hechos los ministros de la Suprema Corte, quienes habrán de defender su autonomía de los embates del Ejecutivo... En sendos desplegados, dos de los grandes proveedores del ISSSTE, a quienes no les han pagado ni un centavo en lo que va del año, dicen que las partidas las aprueban en Hacienda, pero el dinero no se entrega.... Habla el gobierno de programas de atención a migrantes en la frontera norte con la participación de organizaciones privadas religiosas y de voluntarios. Si, pero no han enviado ni un quinto, dicen los fronterizos. Talk is cheap...