Hacienda, del optimismo exuberante, al moderado

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador observa con optimismo el panorama económico de México para el cierre de este año y el próximo 2023.

El paquete económico que entregó ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, al Congreso de la Unión, descarta una recesión en Estados Unidos y en México.

Y revela, en la proyección de sus principales variables macroeconómicas, un marcado contraste respecto del pesimismo que registran la mayoría de los analistas, quienes anticipan un crecimiento inferior al 2% para este año.

Aunque Hacienda finalmente recortó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, para el cierre de este año 2022 al reducirlo de 3.4 a 2.4% (una disminución de 1 punto porcentual), el pronóstico oficial es superior al de los analistas privados, incluso el de Banxico de 2.2%.

La dependencia responsable de las finanzas públicas, mantiene su perspectiva positiva, pero queda muy lejos del pronóstico optimista que planteó en el presupuesto aprobado para este año, de una tasa de crecimiento del PIB del 4.1%.

La Secretaría de Hacienda admite que la economía mexicana crecerá menos de lo esperado en 2022 y 2023.

Prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre 1.2 y 3 por ciento en 2023, con una proyección puntual de 3 por ciento.

Banxico anticipa que el PIB crecerá, el próximo año, entre 0.8 y 2.4% con un escenario central de 1.6%.

Frente a las circunstancias actuales de elevada incertidumbre respecto del contexto internacional y las presiones inflacionarias alcistas, las proyecciones oficiales, continúan siendo optimistas, aunque en un grado más moderado. Hacienda pasó del optimismo exuberante al moderado, obligado por la terca realidad.

El pronóstico de inflación de Hacienda para el cierre del 2023 es de 3.2% y de 7.7% para el cierre de este año. En ambos casos, las proyecciones no parecen muy realistas.

El precio estimado para el petróleo, es decir para la mezcla mexicana de exportación de 68.7 dólares por barril, frente a la incertidumbre actual, parece prudente. Incluso se observa muy por debajo del elevado nivel que ha registrado.

El punto más positivo del paquete económico, es el compromiso del gobierno mexicano de mantener la deuda como porcentaje del PIB en un nivel estable y sostenible de 49.4%.

Pero hay que advertirlo, el costo financiero de la deuda ya es muy elevado. Se destinará al pago de intereses más de 1 billón de pesos.

Por otra parte, no hubo sorpresas. La Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, había adelantado que no habría cambios en la miscelánea fiscal. Y efectivamente no se anuncian nuevos impuestos, ni aumentan los existentes.

Prevé ingresos por 7.1 billones de pesos y un gasto neto de 8.3 billones de pesos, cantidad que representa un incremento de 8.2%.

Lo que era previsible y se destaca es que se garantizan los recursos para los Programas para el Bienestar y dispone un gasto de 1 billón 750 mil millones de pesos con un aumento de 12.7% real comparado con el ejercido en 2022.

Se refuerza el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, proyectando que alcance los 6 mil pesos bimestrales en 2024. Este compromiso, hay que advertirlo, representa un riesgo importante para las finanzas públicas. El próximo año el gobierno gastará ¡1.3 billones de pesos, en este rubro!

También anuncia que se mantiene y aumenta la inversión en las obras insignia del gobierno y en los proyectos hidráulicos que se han promovido recientemente. Lo cual también implica una notable presión sobre las finanzas gubernamentales.

Lo bueno es que se mantiene la estabilidad macroeconómica. Lo malo es que continúa la política de inversión pública focalizada en las obras faraónicas del actual gobierno y los costosos y crecientes programas sociales que no han demostrado que han reducido la desigualdad.

Hacienda propone un escenario optimista, a pesar de la incertidumbre internacional y más específicamente respecto a la desaceleración económica de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y frente a la desaceleración económica nacional que, prácticamente todos anticipan.

Veremos.

Atisbos

SIN ACTUALIZACION.- En la industria de las telecomunicaciones están que dan de brincos porque en el PEF-2023 se dispone que no habrá actualización inflacionaria para el pago de los derechos de los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en el ejercicio fiscal 2023.

