Nos acercamos al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en un ambiente lleno de contradicciones. Por una parte, un llamado mundial a la huelga de mujeres que debería demostrar al sistema patriarcal, y a las sociedades del mundo, que sin nosotras no hay producción ni sustentabilidad. Por otra parte, corrientes retrógradas y violencia que amenazan la vida y los derechos de mujeres y niñas.

El llamado a la huelga desde múltiples organizaciones en distintos países es un paso más en la tarea de unir los reclamos por la igualdad y el respeto a las libertades de las mujeres y contra la violencia feminicida en todo el mundo. El objetivo final, lograr un cambio social real y profundo, puede parecer utópico; no lo es. Lograr la igualdad y acabar con la violencia que asedia, mutila y mata a millones de mujeres y niñas es indispensable para alcanzar una justicia sin la cual la humanidad está condenada a más violencia y destrucción.

La importancia de la huelga va más allá de lo simbólico. Dejar de realizar tareas domésticas que en general no se valoran porque no se miden en dinero o porque se mantiene el menosprecio a “la labor femenina”, es dejar de realizar una actividad que preserva el mundo, como lo señalara Hannah Arendt al distinguir “labor” y “trabajo”. Dejar de trabajar un día es hacer visible, por ausencia, la importancia de la participación femenina en el sistema productivo, que todavía la menosprecia, con sus brechas salariales, políticas discriminatorias y trabajos precarios. Dejar de cuidar no es dejar de querer o de preocuparse por otras y otros, es mostrar que el cuidado de menores, personas enfermas o mayores, es responsabilidad de todos, y no deber femenino atribuible a alguna inexistente esencia femenina.

Hacer huelga y salir a la calle para exigir un alto a la discriminación y las violencias es decir “¡ya basta!”, con menos glamour que el #MeToo pero igual o más contundente. Así parecen haberlo entendido periodistas, juezas y otros colectivos en España; así también organizaciones feministas en Argentina, foco de intenso activismo en favor de los derechos de las mujeres; así, múltiples organizaciones y personas en países y ámbitos donde las restricciones y riesgos no son excesivos.

La huelga es quizá la expresión más poderosa del hartazgo ante la injusticia, pero es difícil lograrla. En México la articulación del #24A del 2016 parece haberse esfumado. Ante la huelga, hay quienes argumentan que “no se puede”, que como las obreras no pueden, sería un privilegio hacerlo —argumento un tanto extraño si lo que se busca es cambiar el sistema—; hay quienes prefieren seguir con la inercia de las conmemoraciones tradicionales, o usar ese día para trabajar por las mujeres; hay quienes ya no tienen fe en la acción colectiva, y quienes no quieren moverle el piso al sistema porque, a fin de cuentas, las ha beneficiado. Tal vez algunos grupos nos den una sorpresa, pero lo cierto es que se ha optado por acciones significativas pero desarticuladas. Eso no significa que las mexicanas estemos muy bien sino que estamos trabajando desarticuladas, por desesperanza, protagonismo, clasismo, racismo, polarización política, falta de visión, o por mayor confianza en las pequeñas acciones.

Hacer huelga o unirse a una marcha no es obligación ni única vía para manifestarse contra la injusticia. Es una estrategia menos arriesgada, sobre todo si es masiva, que los actos individuales o de pequeños grupos. Éstos pueden ser muy impactantes y abrir brecha. Pero implican un alto riesgo, como lo han comprobado las periodistas mexicanas asesinadas por hacer su trabajo, las madres amenazadas por exigir verdad y justicia para sus hijas asesinadas o desaparecidas. Quizá cuando en México cobremos conciencia de que quien habla por la libertad y la justicia habla por todas, entonces logremos caminar juntas hacia el cambio que necesitamos.

