Hace casi 30 siglos que en las guerras se emplea la táctica de tierras arrasadas -scorched earth, según los sajones- para contener o retrasar el avance de fuerzas enemigas al privarlas de recursos para pelear.

Así, sistemáticamente, en Palacio Nacional emplean todos los instrumentos a disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las elecciones de 2021 rompan el ciclo de resultados mixtos de los últimos 30 años.

De tener éxito la estrategia cuyo guion escribió el inquilino de Palacio Nacional, se llevaría Morena carro completo. Y México tendría al Presidente más poderoso del pasado medio siglo.

Reforma Judicial: el diablo está en los detalles

Hablaron el martes 18 de agosto el titular de la FGR Alejandro Gertz Manero y el Presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, entre otros, sobre la épica Reforma Judicial que conducirá en el Senado el coordinador de los morenistas Ricardo Monreal.

Entre tantos ilustres puntos de vista, se pierden los detalles. ¿Cuánto se invertirá en capacitar a los policías locales, estatales y federales para reunir y custodiar evidencias que aseguren buenas investigaciones y casos sólidos para los fiscales?

Otra minucia. ¿cuánto se invertirá en digitalizar todos los archivos policíacos de la República, con fotos, huellas, ADN e historial de delincuentes para reducir drásticamente la impunidad? Detalles, sí, pero en ellos está el diablo.

Veracruz: no tiren niño junto con el agua sucia

Sin conocer los detalles del proyecto de modernización del puerto de Veracruz, quien esto escribe sólo puede opinar sobre la evidente transformación de las instalaciones y la visible y renovada actividad comercial y marítima.

La concesión, se dijo el martes en Palacio, se prorrogó hasta 100 años el sexenio pasado, de los originales cincuenta, por lo cual parece razonable la revisión del contrato que propuso el inquilino de Palacio Nacional.

Mas uno teme que las concesiones de obras portuarias resulten ser más complicadas de como se presentaron este 18 de agosto. El temor es que, como se ha vuelto costumbre, se cancele una concesión y se eche todo a la basura. A nombre de la justicia, claro.

Notas en remolino

Lástima que nadie le preguntó al titular de la SSA Jorge Alcocer por qué, si como dijo, hay una escasez global de medicamentos contra el cáncer, no dijeron eso en 20 meses. O la razón por la que hace tres años, con todo y corrupción, los niños con cáncer recibían sus tratamientos... Una actitud miserable la del dirigente del PAN Marko Cortés, al anunciar la inmediata expulsión de quien, hasta antier era el secretario particular del gobernador queretano Francisco Domínguez. Sí, apareció en el video, pero era empleado, ¿no se pregunta siquiera si sólo le mandaron a recoger la maleta con el dinero?... Ojalá y la SCT pelee por los 2,000 millones de pesos que se necesitan para el mantenimiento y renovación del equipo de control de los satélites del Estado mexicano. No le vayan a ganar los cuentachiles... Una investigadora mexicana en la universidad Northwestern de Estados Unidos lidera el equipo que parece haber descubierto una vía para contener al virus del coronavirus. Allá están, porque aquí no hay incentivos...