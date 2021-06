Del afecto presidencial, Gabriel García Hernández, coordinador de programas federales, que controla a casi 20 mil servidores públicos, ha renunciado para regresar a su escaño de senador plurinominal.

Ajustes de gabinete y, más que ajustes de cuenta todo indica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene su personal diagnóstico sobre el presente y el futuro de su equipo de trabajo.

Palacio agitó las ambiciones por la sucesión, tanto que hoy fue forzado a mover piezas clave como García Hernández para que mantener el orden y avisar que como antes, sólo Palacio maneja el disciplinado proceso de elegir candidato. Ay, de quien no entienda.

Falta de continuidad agrava inseguridad

A diferencia de otros espacios, a quien esto escribe no le inquieta que la Guardia Nacional pase a la Defensa Nacional en 2023, por carecer de prejuicios ideológicos como tantos que se desgarran las vestiduras por “la militarización”.

Ha faltado talento para aprovechar las experiencias internacionales, como la italiana, donde su gendarmería, su policía financiera y la policía del Estado, están militarizadas, pero dependen del Gobierno Civil.

El problema del gobierno actual es el de siempre, no dejarán madurar a la Guardia Nacional y esperan adecuarla gradualmente. Sin políticas claras y sin continuidad, este gobierno, los anteriores, legará violencia, inseguridad y bandas criminales empoderadas.

Las democráticas clases medias europeas

Si, como el inquilino de Palacio Nacional queremos ser selectivos en ejemplos, vale hablar de la sociedad de bienestar nacida en la Europa surgida de la Segunda Guerra, estados democráticos apuntalados y sostenidos por sus clases medias.

Las clases medias, esas que los nostálgicos del “socialismo real” de la URSS desprecian como “burguesías”, le dieron prosperidad hasta a las naciones nacidas a la democracia cuando cayó el Muro de Berlín.

El renacer socialista en Latinoamérica podría dejar de ver por un momento el nostálgico espejo radical y verse en las democracias europeas, donde siete u ocho de cada diez ciudadanos son de clase media.

NOTAS EN REMOLINO

Insiste el dirigente nacional de Morena Mario Delgado en la desaparición de poderes. La violencia y los muertos, por lo visto, son lo de menos, importan los intereses de los políticos… Asume el Presidente López Obrador el rol de vocero único de los asuntos de la Línea 12 del Metro, también ha empeñado su palabra de que en un año está listo para operar de nuevo… Por cierto, el gobernador michoacano Silvano Aureoles corrió un riesgo, sí, pero ha logrado que la reacción oficial a sus acusaciones de complicidades morenistas con el narco sea tal que podría hasta hacerle aparecer como víctima… ¿Nadie se ocupó de verificar el dato de que el 30 por ciento de las remesas son pagos a las bandas criminales de trata?... Malinforman al Presidente los del sector salud. Claro que no han despedido a ningún médico o enfermero de los contratados por la pandemia. Únicamente no les renuevan los contratos que vencen. Cosa de semántica, dirán… Al invitar a la gente de Nuevo León a no viajar a Reynosa porque en la carretera secuestran, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “el bronco”, arría la bandera de la seguridad…