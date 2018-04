A muchos les salió lo comecuras y criticaron acremente a don Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo, por informar de su diálogo con los criminales de las bandas que controlan la sierra de Guerrero.

Ocupado de los problemas de su grey, el obispo logró que las bandas criminales restablecieran el servicio de agua y de electricidad en la comunidad de Pueblo Viejo, suspendido durante dos meses.

En la charla, salieron los temas electorales, los sicarios le ofrecieron no atentar contra los candidatos que cumplieran sus promesas.

No pactó, porque no es autoridad, como franciscano, confió en que cumplan su ofrecimiento y se reduzca la violencia en la región.

Siniestra ofensiva contra los militares

No pocas veces, sea por protagonismo o por simple mala fe, algunas de las organizaciones de la sociedad civil, que dicen padecer insomnio por los derechos humanos, hacen pronunciamiento que, en los hechos, favorecen a las bandas del crimen organizado.

Son aquellas que, cada vez que hay un enfrentamiento armado entre militares y sicarios del crimen organizado, se quejan, como lo hacen desde hace unos días, por lo que llaman “la letalidad de sus acciones”.

Es una perversidad, pues ignoran que un principio inmutable en toda confrontación armada es que prevalezca quien está mejor entrenado. Y, digan lo que digan, los soldados y marinos de México están bien entrenados.

Fraude electoral, cuento para tontos

Aunque la ley electoral tenga insuficiencias, el hecho es que la participación de los ciudadanos y ciudadanas en todas las actividades de las elecciones, desde su selección aleatoria hasta su presencia en las casillas para recibir y contar bien los votos, han hecho del fraude electoral una leyenda urbana.

La difunden y fomentan los malos perdedores, aquellos políticos cuya vocación democrática no es más profunda que la aplicación de un bloqueador solar en la piel, los incapaces de aceptar las derrotas en las urnas.

Y la creen quienes, por indiferencia, no se interesan en los asuntos de la política y terminan por creer las más infantiles patrañas y las leyendas de un México que ya no existe, casi como creen en cuentos de hadas.

NOTAS EN REMOLINO

En el mitin de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez, sus seguidores no lograron ocultar que, aunque es cierto que Morena ha crecido en Chihuahua, le falta mucho para ser una fuerza que salga de la condición marginal en la entidad... Quizá eso explique la airada respuesta de la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, a la incómoda pregunta de una reportera, a quien regañó a gritos... Aunque sí efectuó su mañanera conferencia, el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, no pudo fijar la agenda de la información del día... Impugnará la señora Margarita Zavala las limitaciones en spots y tope de gastos de su candidatura presidencial independiente. Veremos si la autoridad electoral ajusta la ley para ayudarla... Lo que no nos dijo el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, es a quién le reclamarán los ciudadanos las eventuales fallas de un gobierno de coalición... Por lo visto, al guerrerense Armando Ríos Piter le caló mucho el rechazo de su candidatura “independiente”, pues no deja pasar oportunidad para descalificar al Instituto Nacional Electoral.

