Para la economía global no ha sido una buena noticia el restablecimiento del conflicto Rusia–Ucrania. Durante décadas se ha pospuesto la solución de fondo de diversos temas que hoy comienzan a generar serios problemas. En efecto, en el momento menos oportuno cuando a penas se comienza a salir de la pandemia del Covid, que ha costado millones de vidas, billones de dólares y el incremento de las diferencias socioeconómicas entre los países, resurgen asuntos irresueltos como la lucha por la supremacía mundial entre EU y Rusia. Sin importar el derecho internacional, el sufrimiento de millones de personas y los derechos humanos en Iraq, Afganistán, Siria y Ucrania; las grandes potencias retoman su búsqueda por la influencia global, el dominio de sus territorios y el control de los recursos naturales. El antecedente es la invasión de EU en 2003 a Iraq, contraria al derecho internacional, sin el aval de la ONU y justificándola bajo la mentira de la existencia de armas químicas que nunca se encontraron. En esta ocasión le ha tocado a Rusia invadir ilegalmente a una nación independiente. Las razones pueden ser muchas, por ejemplo, la amenaza a la seguridad nacional (EU-Iraq) o mantener influencia militar en el entorno inmediato (Rusia-Ucrania). Lo cierto es que, a la caída del muro de Berlín en 1989, occidente decidió terminar la historia argumentando que sólo su sistema de vida sustentado en las libertades económicas y democráticas es el que debía permanecer en el mundo; desde ese mismo momento; Rusia decidió no perder su influencia en los países que fueron parte de la URSS. Es la fecha en que aún no se ha podido culminar con amabas intenciones contrarias entre sí, y que hoy día, nos tienen frente a un nuevo enfrentamiento bélico.

La corrección de la impresionante acumulación de deuda y la exorbitante derrama de liquidez global representa otro de los pendientes sin resolver. Con el objetivo de sostener el desmedido ritmo de consumo, el neoliberalismo produce lo mismo, bienestar que acumulación de riqueza y fuertes correcciones de mercado que normalmente terminan en severas crisis. Una situación similar ocurre con las libertades democráticas que enfrentan la presión ejercida por fuertes liderazgos y el avance del estado central como oferta de solución a las desigualdades. La transición hacia el pleno dominio de los valores occidentales no ha estado exenta de choques que derivan en guerras, desplazamiento y perdida de vidas. Son los casos de las invasiones a Iraq y Ucrania. En Iraq para establecer la democracia y en Ucrania para frenar su occidentalización. El mundo se encontraba atento a la posibilidad norteamericana de sostenerse como hegemonía con el acecho de China como nueva superpotencia, ésa era la película, de pronto descubrimos que, en realidad no se ha terminado la Guerra Fría y que China por el momento no es problema pues occidente se siente cómodo con su dictadura de partido y su modelo económico neoliberal.