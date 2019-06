Con su abrumador triunfo de hace un año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ganó el derecho a probar su propia estrategia contra las bandas criminales que tanto desasosiego causan en toda la República.

Es cierto, pero también lo es que hace su apuesta a que la integralidad de su estrategia, por no promover sólo la fuerza, es la solución a la inseguridad, apuesta que pronto confrontará a la realidad, la realidad que no da cuartel.

La retórica sexenal ha generado muchas expectativas, especialmente en este tema de la seguridad, y también ha colocado una vara muy alta para la Guardia Nacional. El tiempo dirá si, como dijo ayer el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, quedarán atrás las horas oscuras.

Contrarreloj, migración y aranceles

Muy reconfortado el gobierno lopezobradorista por el reporte enviado desde Japón por el canciller Marcelo Ebrard, quien informó que en su breve encuentro con el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, este le felicitó por la "política migratoria de México.

Sin embargo, la situación en la frontera sur y en la frontera sur aún no termina de estabilizarse, mientras que en la frontera norte todavía no sabemos cuál es la real dimensión del reto.

Y el primer plazo de 45 días se acerca inexorablemente, entonces sabremos sí en la Casa Blanca siguen contentos y seguimos al otro plazo de 45 días, después del cual pensarán, ooootra vez, lo de los aranceles. El affaire no ha terminado, sólo ganamos tiempo.

Las difíciles licitaciones por medicamentos

Dijeron las autoridades hacendarias y de salud que más de la mitad de las licitaciones de medicamentos y material de curación quedaron desiertas, porcentaje que, aseguran, ha sido el promedio en las compras consolidadas de otros años.

Las empresas farmacéuticas que participaron en el proceso dicen que en otros años el promedio de licitaciones desiertas ha sido infinitamente inferior. Y, como en todo en este juego de vencidas, no coinciden las versiones.

Esa ha sido la constante en la compra consolidadas de medicamentos, material de curación y equipo para el sector salud durante casi todo el actual gobierno. Quizá ambas partes, para evitarle un sofocón a los usuarios del sector salud, debieran reconsiderar sus posiciones.

NOTAS EN REMOLINO

A pesar del reiterado discurso sexenal de que el gobierno lopezobradorista recibió un tiradero, tal parece que materia de finanzas públicas no fue así. De otra manera no se explica que, en Osaka, Japón, el titular de Hacienda Carlos Urzúa haya dicho que "México tiene un marco macroeconómico sólido y un sector financiero robusto" ... Desde ayer se informó a los concesionarios de radio y televisión que no será obligatoria la transmisión de la celebración en el Zócalo con motivo del aniversario de la elección presidencial de 2018... Sigue la política para, dicen, "adelgazar la estructura del gobierno". La austeridad republicana, para evitar derroches, es razonable, pero valdría la pena hacer una pausa y calcular cuáles serán las cargas de trabajo en la estructura gubernamental. Para luego no hablar del elefante reumático, sin pensar que es sólo que al elefante lo tienen a dieta de hambre... Sólo para que nos de envidia, aportamos este dato cultural, la estadística más reciente de la producción de petróleo de Estados Unidos fue de 12 millones de barriles diarios. Se consolidan como el primer productor de petróleo del mundo. Y todo por el sureño fracking... Con todo respeto, pero la pregunta "mañanera" sobre la añeja, porque no es reciente, relación del abogado Javier Coello con el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, y la sugerencia de que es "inmoral", parece sólo un episodio más de la guerra de un grupo del gabinete contra el Fiscal. Nada más, pero nada manos...