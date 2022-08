Gritar o no hacer nada

Antes de que los vientos de la libertad comenzaran a soplar sobre nosotros, cuando llegaba esta época del año, otras inevitables corrientes se desataban azotando y haciendo volar todo. Como si ya estuviera escrito que una nueva ideología iba a cambiar nuestra Historia en una fecha señalada, que estaba a punto de cambiarlo todo... Queda constancia periodística. Carlos María de Bustamante en su libro llamado Suplemento a la Historia de los tres siglos de México durante el gobierno español, lo reporta y escribe:

“A las ocho de la noche del día 29 de agosto de 1810 comenzó a soplar un viento norte tan fuerte en Veracruz y Acapulco, que a la media hora ya no había hombre que pudiera resistir su furia, ni cerrojos ni aldabas que pudiesen sujetar las puertas y ventanas de las casas. Tan furioso vendaval continuó mezclado con algunos aguaceros, hasta las diez y media que se cambió del Sur, corriendo con mucha más fuerza hasta las doce y media de la noche que empezó a ceder, calmando enteramente con una lluvia tan copiosa que el agua apenas cabía por las calles.”

En la hoy Ciudad de México, los edificios sufrieron terribles averías, especialmente en los techos y las dos filas de árboles situados en ambos lados de la calzada que sube de la ciudad al Castillo de Chapultepec quedaron hechos pedazos, o arrancados enteramente, dejando intransitables los caminos y a casi todas las familias en las calles sacando de sus casas los muebles y utensilios que no habían padecido daños considerables.

En Veracruz, el viento también sopló con igual furia. Las casas de aquella ciudad no sufrieron el destrozo que las de Acapulco -por ser de una construcción más sólida, dijeron- pero sí los barcos, “que chocaron unos con otros, y siendo la marejada muy impetuosa, causaron la muerte de muchos”. Las noticias provocaron terror y desolación en el país entero. Para mayor espanto y como final de fiesta se reportó que en la tarde del 30 de agosto cayó un rayo en la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, que destrozó el inmueble, tiró las campanas y amenazó acabar con la fe y con los servicios religiosos. Un desastre tan impresionante, de magnitud tan grande, que fue necesario conducir a la imagen a la Catedral para su novenario.

Faltaban pocas horas para que llegara septiembre y todavía no era el mes de la patria. Se podía gritar mucho pero todavía no para exigir, declarar o hacer fiesta por la Independencia. La lucha ya había comenzado y a veces provocaba gritos de guerra o de miedo, pero el tiempo fue largo. No fue rápido ni fácil consolidar un territorio que había decidido ya no responder al nombre de Nueva España nunca más.

El conflicto duró oficialmente once años, distó mucho de ser un movimiento homogéneo, heroico, tricolor y en cada etapa cambiaron villanos y caudillos. Hasta que se supo a ciencia cierta quiénes serían los héroes que nos iban a dar patria.

La primera vez que se celebró oficialmente el Grito de independencia fue el 16 de septiembre de 1812, dos años después de que el cura Hidalgo gritara y todavía en plena lucha. Al año siguiente, José María Morelos y Pavón-no por nada el Siervo de la Nación-incluyó en su documento Sentimientos de la Nación, la ordenanza de que la conmemoración de la Independencia se organizara siempre el 16 de septiembre con una fiesta grande y lucida. Y así se hizo durante mucho tiempo. El primer presidente que tocó la campana para celebrar el Grito fue Guadalupe Victoria en 1827. Más tarde, Antonio López de Santa Anna –alias “El Quinceuñas” entre sus detractores –decidió, como acostumbraba, torcerlo todo y trasladar la fiesta al 15 de septiembre. Y como el decreto nunca caducó, desde entonces, así lloviera, tronara o mal rayo nos partiera, cada presidente siguió el ejemplo y en punto de las once de la noche del día 15 de septiembre, gritó por la Independencia e inició oficialmente la celebración.

Hoy, que los protocolos han cambiado, ya nos ahogaron cinco olas de pandemia y pedimos fuertes lluvias, llega el final de agosto y nada es como siempre. El tiempo corre presto como un grito, inalcanzable como el águila y rápido como la serpiente. Está a punto de llegar septiembre y habremos de apurar algunas cosas. Conservar la calma para otras. Decidir si haremos fiesta patriótica o patriotera, Inventar nuevos paradigmas, sufrir el estigma de estas fechas por su deber de nacionalismo, rechazar todo o dejarnos llevar por una querencia genuina.

En este año, justo ahora, todo acceso y protocolo es libre. Podemos elegir desde cómo abordar la fiesta y qué vale la pena conmemorar, hasta la clase de pensamientos que deben ocupar nuestra mente. Las opciones abarcan lo leve y lo profundo y lo que prefiera usted: pozole o enchiladas, mezcal o tequila, agitar banderitas o encender una antorcha, deslumbrarse con fuegos artificiales, festejar detrás de una pantalla o desde la ventana de su casa. Gritar o dar de alaridos. Guardar completo silencio o no hacer nada. Qué viva México, la decisión es suya.