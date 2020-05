Gradual, la reactivación económica

Explicó el subsecretario de salud Hugo López-Gatell a Joaquín López Dóriga que hay signos de que "se aplanó" la curva de la pandemia y que un comité intersecretarial alista para el Presidente un plan de reactivación.

La reactivación económica, como el relajamiento de las restricciones sanitarias sería regional, explicó el funcionario. De alguna manera lo confirma el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habló de reactivar maquilas, minería y construcción.

Ha quedado claro, empero, que en las zonas "calientes" por contagios tardará más que en el resto de las poblaciones de la República, lo cual elevará los reclamos de algunos a niveles delirantes.

Los presidentes no se enteran de todo

En 1981, en los prolegómenos de la sucesión presidencial, oficiales jóvenes mostraron inquietudes políticas, tales que el comandante de una zona en Veracruz preguntó por qué no podía llegar un militar a Presidencia por la vía electoral.

Hubo inquietud, hasta que la reportera Olga Moreno Solís, quien tenía cita en Los Pinos, durante la charla comentó con el Presidente López Portillo que si quería dejar correr las inquietudes de la oficialidad joven. Nada sabía el Presidente.

Habló con el general Secretario Félix Galván. Al día siguiente, el titular de la Defensa Nacional dio una conferencia de prensa en la cual contundentemente afirmó que los soldados de México no tenían ambiciones políticas.

No subestimen a narcos "benefactores"

Quienes suponen que es simple oportunismo de las bandas criminales del narcotráfico el reparto de las despensas, subestiman a los cárteles, como los subestiman quienes creen que apenas van a diversificar sus actividades.

Hace mucho que las bandas criminales del narco controlan hasta el ambulantaje en muchas ciudades de la República y venden protección a negocios establecidos, protección más eficaz que la de los gobiernos locales y federal.

Es una torpeza subestimarlos, porque en esta circunstancia de crisis permitirán gobiernos paralelos, abrirán una puerta que no podrá cerra el gobierno a menos que se olvide de narrativas y gaste millones de pesos y combata la violencia con violencia.

NOTAS EN REMOLINO

Reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador que en su entrevista con Donald Trump le propondrá una reforma migratoria. Suerte. En Estados Unidos no hacen una reforma migratoria desde hecha por Ronald Reagan en 1986, cuando legalizo a 3 millones de mexicanos indocumentados... Imaginen ustedes a los funcionarios de salud aquí hacer lo que ayer hizo Anthony Fauci, principal epidemiólogo norteamericano y asesor de Trump, quien contradijo una vez más las declaraciones de su jefe... De pronto uno descubre que una de las razones por las que se lanzan contra el jalisciense Enrique Alfaro es que, según Movimiento Ciudadano, es su gallo para 2024. Como que no lo quieren... Incansable, Zoé Robledo presentó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el reclamo por el fallo del INE de prohibir la carta firmada por el Presidente a los beneficiarios de créditos del gobierno... No me pongo máscara, porque nuestra cara es la imagen de Dios, dijo el diputado local en el Estado de Ohio, Nino Vitale. ¡Órale!...