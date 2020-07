A pesar del esfuerzo recaudador por parte del SAT que comanda Raquel Buenrostro, los ingresos del sector público a mayo ya evidencian el impacto de la crisis que enfrenta México.

Los expertos esperaban el reporte de las finanzas de ese mes, ya que al igual que junio serán críticos para conocer la magnitud de la caída en la segunda mitad del año.

Los ingresos mostraron una baja del 3.1% real en enero-mayo, cuando en el cuatrimestre se tuvo un crecimiento del 1.5 por ciento. Los petroleros profundizaron su desplome en 47.3% en los primeros cinco meses y los no petroleros crecieron 5.0% vs el 9.0% hasta abril. Igual los ingresos del gobierno federal han perdido dinamismo con el 6.2%, lo mismo que los tributarios que ya sólo crecieron 2.1% vs 5.6% de enero-abril.

A su vez el ISR sólo creció 1.2%, el IVA 4.6% vs 16% de abril, el IEPS ya es negativo en 1.9% e impuestos por importaciones siguió en rojo con 17.2 por ciento.

Se cree que el declive de la recaudación pudo ser mayor a la reportada ayer 30 de junio, por la SHCP de Arturo Herrera, pero el SAT ha apretado la fiscalización. Está por ejemplo la guerra a las “factureras” negocio que floreció con Enrique Peña Nieto dada la corrupción. Puede significar una elusión de hasta 2.0% del PIB o al menos 0.5 por ciento. Esa es la estimación del CIEP de Héctor Villarreal e implicaría unos 120,000 mdp. El SAT también ha apretado fuerte a las empresas. Hay casos de llamadas directas a los presidentes de las compañías para que paguen. Se conoce el caso de Femsa de José Antonio Fernández y el de Alsea de Alberto Torrado. En éste vinculado a la compra del Vips se dice que hubo dolo. Lo cierto es que la elaboración del presupuesto 2021 por la SHCP no será fácil, máxime que entre los boquetes está el de Pemex de Octavio Romero. Su déficit enero-mayo suma 171,390 mdp, 2.7 veces más que en el 2019. En mayo se profundizó en 18,000 mdp y no hay ningún esfuerzo de reestructura ya que prevalece la convicción del presidente Andrés Manuel López Obrador de fortalecer el monopolio estatal.

Habrá normalizadoras de EU sin reciprocidad

La Ley de Infraestructura de la Calidad que empujó Economía de Graciela Márquez fue parte del paquete de iniciativas que recién aprobó el Senado para el T-MEC. En la IP se estima que el balance de lo logrado en su cabildeo fue razonable. El equipo lo integró el CCE de Carlos Salazar, Concamin de Francisco Cervantes, CNA de Bosco de la Vega, Concanaco de José Manuel López y EMA de Jesús Cabrera. Sin embargo, no pudo evitar que los nuevos acreditadores operen sin fines de lucro y tampoco que se abriera la normalización al capital estadounidense, sin reciprocidad.

Avilés nuevo timón de Exportadora de Sal

En la paraestatal, Exportadora de Sal que opera en BCS, acaba de asumir el timón Antonio Avilés, quien inició su vida laboral en esa compañía al igual que su padre y su abuelo. Recién ha resultado nodal para resolver añejos problemas de la empresa inclusive entre los socios. Ahí participan el FIFOMI y la japonesa Mitsubishi.

Aeroméxico siempre sí y miente al mercado

Apenas el viernes 19 lo negó, y ayer 30 de junio, Aeroméxico que dirige Andrés Conesa reconoció sus gestiones para acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de EU como otras aerolíneas. Realmente poco serio el manejo de la línea aérea de cara al mercado, al que abiertamente mintió.

Oferta de Cox en Biva mañana jueves

Finalmente será mañana jueves cuando se realice en Biva la oferta de capital de la española Cox Energy que comanda Enrique Riquelme, quien vaya que ha empujado para sacar adelante esta operación que andará sobre 200 mdd y que lidera Vector de Edgardo Cantú. Los recursos se utilizarán para invertir en pequeñas plantas de energía renovable de máximo 50 MW.