Presentó Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC federal un plan “para proteger a candidatos en esta campaña”. No, no se trata de escoltarlos. Es otro brillante ejercicio de la creatividad presidencial en política electoral.

La protección es el pretexto para que el gobierno federal con sus instancias de procuración de justicia y con la temida UIF logre una meta que tantos buscaron: intervenir directamente en los procesos electorales.

A 93 días de la elección, usurpa facultades del INE al “vigilar que los candidatos cumplan requisitos de ley” y la amenaza de indagar vínculos delincuenciales de los candidatos lo convierte en factor electoral decisivo. Como en enero, ¡goooool!

Crisis dan vigencia a discurso de Colosio

México retrocede, por la crisis, 12 años en términos de pobreza y 20 en términos de pobreza extrema. Este informe de la CEPAL lleva a preguntar si cobrará vigencia el discurso de Luis Donaldo Colosio de cuya lectura mañana se cumplen 27 años:

Dijo Colosio: “Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla”.

“De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”. Tendrán razón quienes digan que México ya no es el mismo. Uno se pregunta si la gente, los hombres y mujeres de a pie opinan lo mismo.

Se difumina el municipio, por Sedatu

Desde el inicio de esta administración a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Gobierno de la República ha emprendido una enérgica labor que, en estricto rigor, les hace suplir a autoridades municipales.

El titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, detalló el jueves los programas de obras municipales que hace el gobierno federal, obras que aceptan los alcaldes y gobernadores, porque a caballo dado no se le ve el diente.

Sin embargo, la imposición federal, la insistencia presidencial para revisar hasta las más pequeñas obras locales de Sedatu con el tiempo obligará a preguntarnos si mejor nos olvidamos de elegir alcaldes y nombramos sólo residentes de obra.

NOTAS EN REMOLINO

Ojalá y los afanes de purga de la 4T no lleven a la cancillería de Marcelo Ebrard y a Tatiana Clouthier, titular de Economía, a despedir a los abogados con el expertise para litigar en el T-MEC los reclamos que pronto se presentarán… Por hoy a David Colmenares le han dicho: “estas perdonado, ve y no peques más” … Nuestras más sentidas condolencias a la titular de Energía Rocío Nahle, por el fallecimiento de su señora madre… El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó otra vez la provocación: “debatamos sobre transparencia y el debido proceso”. Como ejercicio intelectual, bien, pero no como política del gobierno… Avanzan los resultados de los rencores que atiza Alejandro Encinas. Recibió amparo definitivo Gildardo López, líder de la banda criminal Guerreros Unidos que asesinaron a los normalistas en Iguala. Claro, lo torturaron los malditos neoliberales. El mundo bizarro… Otra vez pide México extraditar a Carlos Ahumada. La venganza, dicen, es un plato que sabe mejor cuando está muy frío…