A los presidentes municipales se les ha dado el clarísimo mensaje de que, en el presupuesto federal de 2020 “hay cosas que no regresarán”, y entre ellas está el famoso Ramo 23, mediante el cual Estados y Municipios recibían recursos para obras de infraestructura.

Se les advirtió que tienen que ponerse de acuerdo acerca de “cómo le vamos a hacer” y se les recordó que una manera de tener dinero para obras de infraestructura es que cobren impuestos, como el predial.

Así, la implacable austeridad, en lenguaje coloquial, les dice a los gobiernos locales que se rasquen con sus propias uñas y, paradójicamente, en 2020 se hará realidad la existencia de un gobierno federal rico y gobiernos locales muy pobres. Paradojas de la modernidad transformadora.

Negocian con “autodefensas” ¿están seguros?

Ha dicho la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero asegura que los funcionarios de su dependencia negocian en varios Estados con grupos armados dispuestos a deponer las armas, como lo ha hecho el subsecretario Ricardo Peralta.

Empero, sobre la visita que hiciera Peralta a Tamaulipas, el gobierno del Estado asegura que le advirtieron que el grupo armado con el cual se reunió está vinculado a lo que fuera el Cártel del Golfo.

El riesgo es que la visión idílica de la realidad desconoce que casi todos los grupos armados en la República, en el mejor de los casos, apoyan a las bandas criminales, desde drogas hasta asaltos al transporte.

Una falacia que hasta hoy haya democracia

Por razones difícil de entender, distintas y prominentes voces del gobierno y del partido en el Poder se empeñan en convencernos que sólo después del uno de diciembre de 2018 se puede hablar de elecciones democráticas en la República.

Eso es una falacia, y lo saben bien los mimos declarantes, pues el hecho irrefutable es que desde 1997 las elecciones de los funcionarios de los tres niveles de gobierno reflejan con razonable fidelidad la voluntad de quienes acudieron a las urnas.

Afirmar lo contrario es como escupir hacia arriba, pues todos los funcionarios y legisladores del partido en el Poder fueron elegidos en julio de 2018 en elecciones que, lo dicho, son limpias desde 1997. A menos que digan que hasta su elección no fue democrática.

NOTAS EN REMOLINO

Las luchas internas de Morena, aún aquellas que, como dijeron ayer en Palacio Nacional son para hacer historia, suelen reflejar lo que el argentino Borges calificó como “los enigmas de la condición humana” ... Valdría la pena conocer algo de la Ley General de Educación, pues ya hay quienes denuncian que es una agresión a la educación privada... Mañana será la plenaria de legisladores de Morena y aliados. Estarán Olga Sánchez Cordero y Esteban Moctezuma. No saben si estará el Presidente, por aquello del ambiente tan ponzoñoso entre morenistas... Una barbaridad el fallo del juez federal que autorizó – paradoja de paradojas- a una ONG dedicada a combatir la delincuencia a que consuma y transporte cocaína Afortunadamente hay tribunales colegiados. Claro si alguien impugna... Asegura el Presidente que, con la mediación de los empresarios Carlos Salazar y Antonio del Valle, se solucionaran los diferendos con las empresas que construyeron los gasoductos... El gobierno de Veracruz de Cuitláhuac García no quita el dedo del renglón. Cierto, el exgobernador Miguel Ángel Yunes no es un ángel, pero pretender acusarlo de autor intelectual de un crimen es, en el mejor de los casos, un insulto a la inteligencia...