No hay evidencia razonable de que alguno de los cambios regulatorios y legislativos que la Administración de López Obrador han propuesto permitan a Pemex y la CFE ganar más dinero. Mucho menos de que bajen el costo, o las emisiones, de la energía que consume nuestro país.

De lo que sobran certezas es del extraordinario poder que Rocío Nahle y Manuel Bartlett amasarían si el ejecutivo federal se sale con la suya. Si el poder judicial mexicano se dobla, nuestras autoridades energéticas adquirirían poderes que ninguno de los secretarios o directores de las épocas monopólicas tuvieron. Justo porque mantuvieron intacto su derecho divino a no tener que competir por décadas, ninguno de ellos había tenido una licencia para matar proyectos privados independientes en desarrollo. Mucho menos los que están en operación.

Nahle y Bartlett, en cambio, sólo tienen que lograr que levanten la suspensión a su reforma a la ley de la industria eléctrica para poder mandar a todos los proyectos privados a la cola del despacho de generación. Eso ahorcaría de inmediato su capacidad de generar ingresos, mientras los obliga a observar a las peores plantas de la CFE, las más caras y contaminantes, despachar hasta cansarse. Si con eso no es suficiente, los funcionarios que le reportan a Nahle y Bartlett de todos modos tendrían la posibilidad de desconectarlas al capricho – o de ni dejarlas conectarse, si están en desarrollo. ¿Queda claro quién manda?

Y que ni se le ocurra a privado alguno, generador o consumidor, protegerse bajo el modelo de autoabastecimiento: para ellos, en cuanto los jueces permitan, está listo un brutal electrolinazo. ¿Aun así querrían seguirle? Piensen entonces en la mañanera. Lo de menos es que directivos energéticos como Morales Mar, Reyes o Bartlett declaren a cualquiera subsidiado o fraudulento. El problema son las autoridades con facultades más sustantivas de molestia. Mientras haya otra forma de apretar, ¿qué importa si los activos en cuestión se desarrollaron al amparo de la Constitución y la ley?

Quien piense que la crisis en hidrocarburos es menos grave no ha entendido nada. A estas alturas, enredarse con un análisis macro de la situación de Pemex es absurdo. ¿Qué importa si esto a la larga realmente se sostiene o le conviene? La reforma a la ley de hidrocarburos no hace más que dar a los funcionarios, actuales y futuros, la posibilidad de citar conceptos tan amplios y abstractos como riesgos y peligros para la economía nacional, la seguridad nacional o la seguridad energética para suspender los permisos de privados e intervenir activos. Sobran los precedentes preocupantes. ¿Alguien apostaría en contra de la probabilidad de que algún funcionario abuse de su posición en un sexenio en el que la propia Secretaria de Energía ha usado el concepto inventado de ‘poner orden’ para decretar todo tipo de acciones inconstitucionales?

Apenas en 2021, la soberanía energética ha dejado de rimar con nacionalismo productivo. O con una preferencia genuina por mejorar la posición de las empresas del Estado. ¿Qué clase de transformación de la vida pública de una nación se limitaría a algo tan acotado? De lo que se trata es de tomar todo el poder: si, en parte, para darle vida a algunas ocurrencias propias, como las de refinar y producir, aún si no convienen. Pero es mucho más intoxicante poder destruir – desplazar, asfixiar o intervenir cualquier proyecto que no sea propio y no se alinee. Nadie tiene más poder que este, que una autoridad pueda expropiar, extorsionar, bloquear o desplazar hacia la quiebra lo que considere ajeno o competitivo. Y si le das más poder al poder...

@pzarater