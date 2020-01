Al decir que "una unidad del gobierno federal no respeta la presunción de inocencia", expresó el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero lo que muchos piensan. Su advertencia sobre la eventual pérdida de casos judiciales por violar el debido proceso.

En Palacio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, le consulta todo, pero aclaró que buscará entendimiento con la fiscalía, para saber qué se puede y que no se puede decir.

Claro que Gertz Manero sabe que Nieto Castillo cumpla órdenes, pero ya pintó su raya. No asumirá la culpa por equivocaciones ajenas. Un grito a tiempo. Iconoclasta, como es, podrá decirles: si ya saben cómo soy, para que me invitan.

Multitemática la gira fronteriza de hoy

Hoy no habrá que madrugar para la conferencia presidencial, pues el Jefe del Estado Mexicano la dará en Ciudad Juárez, en la fronteriza población que, luego de un lapso de tranquilidad, ya se convirtió otra vez en la segunda ciudad más violenta de la República.

Luego hablará con la gente de las maquiladoras en uno de los parques industriales y, obviamente, por la tarde se reunirá con beneficiarios de sus programas sociales en aquella frontera.

De ahí se irá a Casas Grandes y luego a la zona de la masacre de la familia Lebarón, para rematar en Agua Prieta. Veremos cómo ajusta la narrativa a auditorios tan heterogéneos.

Vital, decidir qué significan las palabras

Nunca, como en estos tiempos de la 4T, ha sido tan importante el significado que desde el poder se les da a las palabras, porque para los objetivos del nuevo régimen las palabras importan, a veces más que los hechos.

Basta recordar el novelista Philip K Dick, el autor de lo que luego fue el film "Blade Runner", quien afirmó que la herramienta básica de la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras.

Si uno controla el significado de las palabras, uno puede controlar a las personas que tienen que usar esas palabras. Así de simple, así de complicado.

NOTAS EN REMOLINO

Ojalá y al director del IMSS Zoé Robledo no se olvide que en su momento tiene que recuperar para los 10 mil millones de pesos que de las reservas del instituto prestó para las obras del INSABI. Ojalá... ¿Por qué sorprende que eventualmente el gobierno federal subsidiara la operación de las sucursales del banco del Bienestar? Hace dos décadas, en Loreto, BCS, se subsidio durante un tiempo la operación de una sucursal de Bancomer... Es una vacilada calificar como gasto los mil millones de dólares que pagó la SHCP por las coberturas petroleras. Comprar un seguro no es gastar... Dentro de dos semanas, estará en Davos el mandatario estadunidense Donald Trump. Por México, but of course, irá el canciller Marcelo Ebrard... Si se descuidar los gobernadores de oposición y hasta los de izquierda, la Conago puede pasar a ser una irrelevante representación de los gobiernos de los Estados...