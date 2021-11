La volatilidad en el precio energético y para el mercado de granos y cereales será enorme, y esto se suma a lo que las alzas de fertilizantes han descargado para el remplazo de cultivos en el ciclo entrante del hemisferio norte

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una zona de mucha complicación, y te voy a decir por qué.

Normalmente nos referimos a China cuando tenemos que hablar sobre oferta y demanda, pero cuando se trata de inestabilidad y agitación, debemos hablar de Rusia. Los rusos saben que este es su momento, y lo han venido trabajando estratégicamente.

Para nadie es desconocido el hecho de que los rusos necesitan tener una zona neutra entre sus fronteras y esas que incluyen a los miembros de la OTAN. Esta zona intermedia es Ucrania, y en el pasado, la influencia europea en Ucrania ha sido muy incómoda para los rusos, tanto que han hecho todo lo necesario para influir y desestabilizar elecciones a favor de mandatarios más “cómodos” para el Kremlin.

No es el caso ahora y por ello los rusos han lanzado un apoyo a lo que es de hecho una invasión por proxy en terreno occidental ucraniano, una zona que busca la inclusión con la madre Rusia y que Ucrania defiende de manera estéril. Rusia ya se movió en contra de Ucrania anexando Crimea, una anexión estratégica que termina con influencia en el Mar Negro, el resto es ir por una franja de tierra óptima para la agricultura.

El tiempo de los rusos es este, el invierno se hizo crudo en Europa y la dependencia de energía es lacerante. Rusia tiene la llave de ese abasto y el camino abierto en la zona. La acumulación de tropas rusas en el perímetro es cada vez más amplio, y parece solo cuestión de tiempo.

Rusia no arrancó esta estrategia recientemente. La trabajó hace meses con detalle. Los meses previos a la pandemia rusos y árabes se enfrascaron en una competencia por extraer petróleo, más de lo requerido.

Lo que ambas naciones caracterizaron como una guerra entre ellos, realmente terminó en el debilitamiento de la industria petrolera norteamericana que no podía vender rentablemente a precios bajos, luego la pandemia y los tiempos inéditos en los que el petróleo se fue a negativo... una locura.

El hecho es que la infraestructura petrolera estadounidense se lastimó y con el cambio de gobierno se terminó de desacoplar. La actual administración busca energías limpias y en esa iniciativa el apoyo a la industria fósil no va.

La zona del Mar Negro no solo es neurálgica para el tema energético, lo es también para el abasto de granos y cereales, de hecho, los rusos pasaron de dependencia de trigo a ser el exportador más grande.

Han hecho un trabajo enorme en ese respecto y las eficiencias les tiene como un proveedor estratégico para el norte de África y Medio Oriente, zonas en las que la falta de trigo no es negociable. Si no me crees, revisa el corazón del movimiento de la Primavera Árabe en Egipto.

Si juntamos los hilos te darás cuenta que una intervención rusa que busque la anexión de parte de Ucrania muy posiblemente no se dé sin que se crucen balas. El conflicto podría durar lo que dure la disrupción en la zona portuaria del Mar Negro. Tanto Rusia como Ucrania usan esta zona portuaria para alimentar destinos que tendrían que buscar abasto alternativo en lo que se acomoda el tema administrativo.

Las primas que cobrarían los armadores para hacer travesías en el Mar Negro serán altas.

El mundo en este momento se queda en importantes huecos de abasto en trigos de alta proteína, de hecho, está lloviendo mucho en Australia y esta lluvia no le sienta bien al trigo que no se puede terminar de cosechar, y la calidad se lastima por exceso de agua.

Canadá ha sido una tragedia productiva este año y muchos países europeos están necesitados de granos. España necesita no menos de 700,000 toneladas al mes de granos para nutrir a la piara ibérica.

La zona del Mar Negro debe estar en el radar de riesgo de cualquier comprador. Rusia tiene en la mano la llave energética que Europa no puede perder. Además, para el mundo, la capacidad de abasto de granos y cereales es indispensable en el corto y mediano plazo.

La volatilidad en el precio energético y de los granos y cereales será enorme, y esto se suma a lo que las alzas de fertilizantes han descargado para el remplazo de cultivos en el ciclo entrante del hemisferio norte.

La geopolítica será inestable, los precios de commodities simplemente volátil, no son tiempos de ir corto volatilidad, habrá que saber administrar los riesgos porque como dice la Chimoltrufia, “así como te digo una cosa te digo otra”. Una vez que estos miedos pasen, los precios agrícolas están pendientes de una senda ajustada especialmente si Sudamérica termina con éxito lo que han iniciado como un ciclo agrícola altamente exitoso.

Inestabilidad y volatilidad, a navegar mares complicados. ¿Estás en buenas manos?

aochoa@rjobrien.com