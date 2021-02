Sólo David Colmenares, auditor superior de la Federación sabe si la información inicialmente presentada sobre el ya extinto aeropuerto de Texcoco fue descuidadamente inexacta o se rectifica porque se le congeló el ánimo.

David Colmenares es un economista celoso de su prestigio, pero cualquiera tendría dificultad para discutir con el poder de la República, menos soportar la dura ofensiva que la feligresía morenista ha emprendido en su contra.

No importan las razones que le llevaron a rectificar los diagnósticos, necesitará temple para librar la campaña manejada por los “intérpretes” de Palacio y preparan la carreta para llevarlo a la versión siglo 21 de la Plaza Gréve.

Palacio: inaceptables juicios electorales

Convoca el presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los mandatarios estatales de la República a lo que llama “Acuerdo por la Democracia”, título que impresiona, sobre todo dice que “juntos hagamos historia”.

La impresión se disipa con el lenguaje utilizado, pues habla de una verdadera democracia, otra vez sugiere que antes no la había y cuestiona a todos los comicios del pasado.

Sobre todo, es inaceptable que mencione como fallas a evitar “el relleno de urnas y la falsificación de actas” prácticas que quienes conocen el sistema electoral es imposible que se generalice.

SAT: ¿y los requisitos para ingresar?

De primera mano, quien esto escribe conoce el caso de un joven profesionista que hace varios años buscó ingresar al SAT para una posición en alguna oficina que valoraba declaraciones de impuestos o algo así.

El joven profesionista tuvo que presentar rigurosos exámenes escritos, unos en inglés y otros en español, al tiempo de sometido a exigentes entrevistas. Tras varias semanas fue admitido al SAT.

En tiempos de cambio, me pregunto si el nuevo régimen ha eliminado los rigurosos exámenes de ingreso. Ojalá y no, porque los exámenes aseguraban la calidad del personal y el SAT no puede bajar el estándar si quieren hacer las cosas bien.

Notas en remolino

Llevará el presidente Andrés Manuel López Obrador al mandatario argentino Alberto Fernández a la gira para conmemorar el Día de la Bandera, parte de los festejos de los Bicentenarios… Nadie en la SSA explica si la desorganización de la vacunación en Ecatepec es responsabilidad federal o si dejaron todo en manos del alcalde morenista para ayudarlo, ya que es morenista… Han mandado varios avisos pero no tardará el gobierno de CDMX que decirnos que ahorremos el agua, por el bajo nivel del Cutzamala… Mal día para la prensa nacional, pues en todos los discursos y narrativas del martes lo menos que se dijo de los medios mexicanos es que son tan viles como los que atacaban a Madero, coincidencias históricas, según el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas… El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, con reconocidos vínculos con Palacio Nacional, aprovechó la visita del presidente argentino para mandar un globo de sonda: un impuesto de única vez a las grandes fortunas de México…Dijeron en la mañanera que en los consulados en EU se vacuna a los migrantes mexicanos. ¿Qué vacunas les están aplicando? ¿Por qué no habían dicho nada?...