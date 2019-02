Una empresa pública bajo estas condiciones de gravedad sólo tiene dos caminos: su liquidación y sustituirla por una entidad con un rol acorde con un replanteamiento radical de la política energética, algo que no va a suceder.

Desde la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador prometió que la política económica se centraría en fomentar sólidos fundamentales macroeconómicos. Se entiende por estos últimos una serie de variables y políticas que logren estabilidad en los mercados y, por ende, una economía con fuertes bases para el crecimiento y el bienestar. Buenos fundamentales dan certidumbre, fomentan la confianza y, por tanto, la inversión, así de sencillo.

Con el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019 y los Criterios Generales de Política Económica, el nuevo gobierno mandó la señal de un compromiso para lograr sólidos fundamentales macroeconómicos: un presupuesto basando la disciplina fiscal en anclar las finanzas públicas en una meta de 1% para el superávit primario, no incrementar la deuda pública, respetar la autonomía del Banco de México para controlar la inflación, mantener el régimen de libre flotación cambiaria y proceder con el T-MEC.

No obstante, la reciente baja de dos peldaños en la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos por parte de Fitch pone en apuros la estabilidad de los fundamentales. Debe reiterarse que lo que califica Fitch es la viabilidad financiera de Petróleos Mexicanos para hacer frente a sus compromisos de deuda. Lo que les preocupó es que el plan de negocio dado a conocer en la lamentable presentación en Nueva York no es capaz de generar el flujo de ingresos que se requieren para cumplir holgadamente con el servicio de la deuda. Adicionalmente, el plan de aumentar la refinación fue considerado como inviable al ser inversiones poco rentables.

Hasta ahí el análisis de Fitch. Pero la situación de la empresa es más grave todavía. Ha alcanzado una situación de una tácita insolvencia al exceder los pasivos a sus activos. La empresa está infiltrada por el crimen organizado huachicolero. Sus cuadros directivos son inexpertos. Sigue cerrada a la competencia. Se está minando su gobernanza corporativa y al papel de su consejo de administración. Su esquema de pensiones es inviable.

Una empresa pública bajo estas condiciones de gravedad sólo tiene dos caminos: su liquidación y sustituirla por una entidad con un rol acorde con un replanteamiento radical de la política energética, algo que no va a suceder; o bien un esquema de salvamento financiero con recursos fiscales que sería empeñarse en mantener en terapia intensiva a un paciente moribundo. Esa ruta llevaría a un aumento del endeudamiento que nos costaría a todos. Adicionalmente se pondrían en fuerte riesgo los fundamentales de la disciplina fiscal. ¿Cómo cumplir con un rescate millonario a Petróleos Mexicanos y a la vez acatar la meta del superávit fiscal? No, no hay manera. Y esto podrá fácilmente conducir a una baja de la calificación de la deuda pública soberana.

Urge que el gobierno federal y Petróleos Mexicanos hagan a un lado la soberbia, reconozcan los riesgos y comiencen a corregir los grandes yerros de su política energética. De lo contrario, los fundamentales macroeconómicos caerán en una espiral de desestabilización donde tan pronto como en el 2019 tendríamos un Producto Interno Bruto creciendo muy por debajo de 2% que prometió el gobierno.

