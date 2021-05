Fue el titular de la fiscalía especializada en delitos electorales José Agustín Ortiz Pinchetti quien acuño para la 4T la denominación de Cuarta República, prueba de lealtad ideológica. Por eso el veloz trámite a las denuncias presidenciales.

La estrategia electoral presidencial topó con las fuerzas locales del México real. Buscaron en el baúl de trucos del “partido hegemónico” del siglo veinte y sacaron acusaciones por delitos electorales contra los dos opositores punteros en Nuevo León.

No era opción, como dicen los chinos, perder cara, y al Presidente de la República, como a todos sus antecesores, no le importa un eventual desgaste, pues oyó al italiano Andreotti decir: “Los únicos que no se desgastan son quienes no tienen el Poder”.

Tatiana y su pesada agenda del T-MEC

El peso del lobby mexicano de la industria automotriz busca que la atención de la Secretaria de Economía Tatiana Clouthier en su próxima reunión con sus pares de Estados Unidos y Canadá se centre en ese rubro, pero hay muchos más temas.

Cierto que la exportación de vehículos es central en la política económica mexicana, pero sabe la titular de Economía que la norteamericana Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca y Canadá presionarán en muchos frentes.

Le plantearán a México exigencias resultantes de las quejas de inversionistas afectados por las reformas lopezobradoristas. Si Palacio Nacional no le da margen de maniobra, las pláticas podrían ser un fiasco.

Radicales del pasado rondan a la UNAM

En círculos universitarias se perciben ya los movimientos iniciados por los radicales que desde el CEU impulsaron las protestas cuando se intentaron reformas en la UNAM para modernizarla.

Hace tres décadas ese poderoso movimiento paró las reformas, pero los radicales con sus intransigencias lo debilitaron y se fue difuminando lentamente, pero con Morena han llegado al poder muchos “ceuistas” no todos del ala democrática.

Los radicales de entonces han empezado a agitar a la UNAM la cual siempre han visto como un botín ideológico, no como un empoderamiento de la educación superior, sino como puesto de avanzada para sus objetivos políticos.

NOTAS EN REMOLINO

Las telarañas ideológicas de algunos funcionarios del sector salud han empezado a privilegiar los protocolos administrativos por encima de las urgencias de abasto de medicamentos e insumos y sólo agravan la situación... Ha dicho la Fiscal del Gobierno de CDMX Ernestina Godoy que en seis semanas estará listo el dictamen técnico del desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro. Es cierto que la opinión pública presiona, pero convendría asegurarse que los peritajes sean meticulosos, para conocer las causas del desplome... Convendría que la SCT aclarara si es cierto que a algunos de los nuevos controladores aéreos no se les exige hablar inglés. Sería inusitado y peligroso para un aeropuerto internacional... Un dato cultural. Dicen los que saben que en algunos casos de quienes padecen el síndrome de Asperger, este se manifiesta con una congénita incapacidad para la empatía...