El día de mañana, los Diputados Federales de la LXIV Legislatura concluiremos nuestro encargo como representantes del pueblo mexicano. Para mí, esta responsabilidad ha significado mucho, primero porque esta Legislatura fue única en su historia al ser la primera Legislatura de la Paridad, y segundo, porque como representante de los tabasqueños, día con día me dedique a ser una impulsora del Tabasco que sí es posible, un Tabasco próspero, con crecimiento y bienestar. Me llevo lecciones aprendidas, logros alcanzados y puentes construidos, pero también el agridulce sabor de boca que siempre se puede hacer más.

No fue fácil, como la única Diputada Federal de oposición en la tierra del Presidente constantemente me tuve que enfrentar a la crítica y la cerrazón. Pero eso no me detuvo, al contrario, me impulsó a seguir trabajando con mucho compromiso y logré promover 80 iniciativas y casi 500 exhortos orientados a atender temas cruciales como el crecimiento económico, acceso a la salud, igualdad sustantiva para nuestras mujeres, así como el desarrollo regional de mi querido Tabasco.

Como economista, siempre insistí en que no podía haber bienestar sin crecimiento económico. Por eso luché constantemente en contra de los atropellos que impulsó Morena para destruir al sector empresarial, de sus reformas retrógradas como la Ley Combustóleo que implica un retroceso para un México más sustentable, y de sus presupuestos destructores que pusieron en jaque las finanzas nacionales. También defendí a nuestros órganos autónomos y, a través de una iniciativa, aseguré la creación del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública que será un referente nacional en materia de desarrollo económico y finanzas públicas.

También debo decir que la paridad alcanzada en esta Legislatura nos impulsó a construir una agenda progresiva y ambiciosa para avanzar en los derechos y libertades de las mujeres. En lo personal, mi prioridad fue impulsar una economía verdaderamente incluyente, empoderando a las mujeres en puestos de toma de decisión y asegurando su participación en el mercado económico. Con mucho orgullo puedo decirles que muchas de mis iniciativas aprobadas giraron en torno a estos temas, como las reformas a la Ley de Entidades Paraestatales y la Ley de Obras Públicas.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar que los tabasqueños siempre estuvieron en el centro de todas mis decisiones. Estoy convencida que ellos fueron los que llegaron a San Lázaro, no yo; por eso la mayor parte de los exhortos que presenté fueron para ayudar a mis paisanos cooperativistas, cuidar nuestros sistemas lagunares, retomar una ventana de reactivación económica como lo es el Plan Chontalpa y asegurar la transparencia y la rentabilidad de proyectos clave como la Refinería de Dos Bocas, entre otros temas.

El día de mañana, en mi último día como legisladora federal, una vez más rendiré cuentas en mi tercer informe y quiero aprovechar este espacio para invitarlos, porque fue de la mano de cada uno de ustedes que logramos llegar tan lejos. Los espero, este martes 31 a las 6 de la tarde a través de mi cuenta de Facebook @SorayaPerezMunguia.

Me despido de la LXIV Legislatura con la frente en alto, reconociendo que el camino correcto es tomar soluciones colectivas, no individuales; y convencida, que se requiere mucha seriedad y compromiso para que, desde cualquier trinchera, podamos seguir construyendo el México próspero y de paz que nos merecemos. ¡Fue un honor ser tu Diputada Federal!

@PerezSoraya