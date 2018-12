Pensar los problemas contemporáneos de Francia requiere hacer un pequeño viaje al pasado: agosto del 2018. El entonces secretario de medio ambiente de Macron, Nicolas Hulot, en medio de una entrevista, sorprendió al país entero —pero sobre todo a su jefe— con el anuncio de su renuncia. La justificación que dio fue estar cansado de trabajar por un gobierno que simula pero no toma acciones concretas sobre el cambio climático.

“¿Hemos comenzado a reducir el uso de pesticidas? ¿Hemos acaso comenzado a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero? ¿O hemos parado la erosión de la biodiversidad? La respuesta es no”, dijo entonces Hulot.

La gota que derramó el vaso para Hulut (cualquier relación de este dicho con el cambio climático es mera coincidencia) fue una reunión que tuvo con el gabinete de Macron en la cual participó de un cabildeo. Fue entonces que Hulot se preguntó: “¿Quién en verdad está gobernando?”.

Teniendo eso de contexto, regresemos a la Francia contemporánea, a París: ciudad de encanto que hoy yace a la vista de los escombros que dejaron las manifestaciones de los Chalecos Amarillos en las últimas semanas. Los combustibles demostraron ser flamables desde la física y la sociedad, pues fue un incremento en su precio lo que el 17 de noviembre sacó a la calle a 300,000 personas. Pero son otros los factores los que mantuvieron y agrandaron las protestas.

El gobierno de Macron justificó el alza en el precio de las gasolinas con bandera ecológica; siendo ésta una de sus medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y así mantener su “compromiso” con el Tratado de París y el bienestar medioambiental global. Pero esta medida sólo pudo haber significado dos cosas: ineptitud o mentira.

¿Acaso Macron no sabía que cerca de las dos terceras partes de su población activa trabaja en suburbios, lejos de su trabajo? ¿Acaso no sabía que cerca de 53% de su población utiliza el coche como medio de transporte? ¿Acaso el presidente no sabía que son los más desfavorecidos aquellos que más usan el coche?

A marchar no salieron los grupos que tienen el gusto de trasladarse en scooter o bicicleta al trabajo; a la calle salieron aquellos que por falta de recursos se han tenido que desplazar lejos de los centros de trabajo y que, por tanto, dependen del automóvil para movilizarse todos los días. ¿Vamos a creer que Macron no sabía que su política medioambiental iba a afectar a los menos favorecidos?

Si las intenciones de Macron fueron honestas en torno a elevar el precio de las gasolinas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, entonces su gobierno demostró una gran ineptitud en identificar y atender de forma preventiva los costos sociales de tal política —no tenía por qué haber llegado a un levantamiento social pues era previsible el disgusto que iba a generar—.

Por otro lado, si sus intenciones no fueron honestas, entonces su plan tenía por objetivo aumentar la recaudación fiscal a costa del bolsillo de las clases populares, sobre un insumo que ya paga 50% de impuestos.

Asumir la segunda hipótesis como verdadera no es irreal si agregamos al contexto las declaraciones de Hulot y las recientes políticas fiscales de Macron que desaparecieron el impuesto a la fortuna y redujeron el de las rentas de capital, ambos utilizados para recaudar recursos de las clases más privilegiadas.