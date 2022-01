Desde que Aristóteles se puso a reflexionar sobre la Ilíada y la Odisea, desde que los monjes de la Edad Media se dieron cuenta que no sabían qué hacer con tanto libro en sus ricas bibliotecas nos hemos preguntado ¿para qué sirve la literatura?, desde luego que hay cientos, miles de respuestas, pero parece que hay un denominador común, la literatura no es útil, es decir, no sirve. Uno lee por el placer de leer, es una especie de reflejo que se entrena para mejorarlo y obtener de él mayor goce y lo traemos en nuestra genética cultural desde que los primeros humanos se sentaban en la noche en torno al fuego a contarse cuentos, sucesos, pensamientos. Esto no quiere decir que la literatura no cumpla o le atribuyamos algunas funciones, es decir, la hacemos útil, funciones “ancilares”, como de ancla, decía Alfonso Reyes.

Una de esas funciones, entre otras como enseñar o recordar, está formar el imaginario colectivo; aquella colección de hechos, sucedidos, supuestas reglas y aspiraciones, que compartimos en la sociedad y que nos ayudan a entenderla, a imaginarla y a comportarnos en su entorno; es decir, la regla no escrita que reza: no escribirás sobre la Virgen de Guadalupe, el ejército y la Iglesia, sigue ahí, aunque nadie la cumpla o muchos la transgredan, pero nos indica que hay cosas que tememos y respetamos. Ese imaginario dibuja fronteras, líneas imaginarias que es mejor no transgredir porque uno no sabe bien a bien qué hay del otro lado. Una de esas fronteras es la de los límites de la violencia, el crimen organizado - o desorganizado - y algunos avatares de la política.

Hace unos días platicaba con Luis Miguel, el comunicador no el Sol poniente, sobre la práctica de la violencia contra los periodistas y porqué en México es más peligroso ser reportero de nota roja, narcotráfico y hasta política que serlo de guerra en Iraq, o cómo es que hay lugares con violencia endémica contra los comunicadores como Veracruz mientras que en Siria el fenómeno ocurre mucho, pero con menor frecuencia. Él decía que en la guerra, para los reporteros, hay fronteras muy claras que si se pasan se corre peligro de muerte, no quiere decir que en una guerra en cualquier lugar y en cualquier momento no pueda llegar la mala hora, pero que hay previsiones posibles, aún en conflictos graves.

Eso me hizo recordar a uno de los legendarios reporteros de guerra, ahora magnífico novelista, Arturo Pérez-Reverte que escribió un testimonial sobre su presencia en la guerra de los Balcanes; en “Territorio Comanche”, el escritor se refiere constantemente a esas fronteras imaginarias pero tangibles, a sus salvoconductos y a sus aduaneros; es el artífice de mucho de nuestro imaginario colectivo en materia de guerra; desde luego podemos preguntarle a Joaquín López Dóriga, a Ricardo Rocha o a Amador Narcia, que informaron desde el frente en guerras y guerrillas de varios calibres. El hecho es que en México no hemos actualizado nuestro imaginario colectivo y seguimos pensándonos que la delincuencia organizada es hoy como lo era hace muchas, muchas décadas y que todavía la podemos entender como en los tiempos de Camarena donde, parece, todo comenzó a descomponerse.

En fin, previa confesión de que no es mi materia, sí lo es el asunto de las narrativas y verá el avezado lector; nos nutrimos - gobernantes, gobernados, indiferentes y hasta extranjeros - en explicaciones que no sólo se parten de la realidad y sus datos duros, sino que imaginamos que hay pactos de honor como en El Padrino, de Mario Puzo, o que las cosas se desenvuelven como en las tramas narradas por Denegri o Luis Spota y si me apura concedo que ahí viene la Reina del Sur, del mismísimo Pérez-Reverte, con todo y los Tigres del Norte para hacernos ver las cosas a través de ese cristal que, ya lo ven, se ha empañado. La propia imaginación en torno al crimen organizado se renueva con Elmer Mendoza o con Alejandro Paniagua con su estupenda novela “Tres cruces”.

Hoy, la situación de la violencia se ha transformado, por eso ni la guerra contra el narco ni los abrazos y no balazos funcionaron; vea el respetable, hoy la situación de la violencia se parece más a una fuerza de la naturaleza que al concurso de los grandes barones; no hay pactos o si los hay - maldita la hora si llego a saberlo a ciencia cierta -, están cruzados por emprendedores independientes del comercio, por corsarios de todos los pelambres, por suicidas y hasta por aventureros; los viejos mapas cambiaron y no permanecen estáticos mucho tiempo, es decir, no se puede negociar con un huracán, pero sí se pueden tomar previsiones, crear desagües, movilizar a la población, informar, entre otras cosas.

Nuestros periodistas cruzaron fronteras que imaginaban estaban en otra parte, no nos damos cuenta del territorio que pisamos y es que, de verdad, en el fondo, lo que debe ocurrir para que esto comience a pasar que volvamos no a tener paz sino apenas a poder soñarla, es un rediseño de políticas públicas, que sean conocidas y que se ejecuten, sobre esta situación que es evidente, sobre esta narrativa que ya se ve, sólo la literatura se atreve a contar.

