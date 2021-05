La venta obligada de la señal deportiva Fox Sports de The Walt Disney Co., está dando de qué hablar.

Como guion de una serie de Netflix, registra giros impredecibles.

Resulta que después de un año dos meses, a partir de una prórroga y cuatro ampliaciones del plazo para la venta, en el último minuto, los postores continúan en la disputa.

Hay dos postores en la punta. Y si ambos son aprobados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Adolfo Cuevas, la última palabra la tendrá Walt Disney Co.

Por lo pronto, este fin de semana, ambos mantuvieron a los espectadores en el filo de la butaca.

La noche del viernes pasado, ya muy tarde se conoció a través del portal especializado CEO, de la compra de Fox Sports, por parte del grupo Lauman, encabezado por Manuel Arroyo, dueño del periódico El Financiero, en más de 300 millones de dólares.

La noticia corrió como reguero de pólvora.

La operación de compra-venta ocurría justo en el plazo de diez días en el que The Walt Disney Co. tenía que entregar al IFT las reglas del fideicomiso y el banco seleccionado, en el que se constituiría, para transferir los activos de Fox Sports para su venta o liquidación.

Pero el mismo fin de semana el Grupo MediaPro, del empresario catalán Tatxo Benet Ferran, socio y cofundador de MediaPro dijo que el proceso de autorización de la operación de compra-venta todavía no está cerrado y que el IFT no había recibido toda la información que le había solicitado para evaluación, por lo que no tendría sentido que se considerase a MediaPro fuera del proceso.

Vale recordar que en marzo del 2019 el IFT aprobó la fusión en México entre The Walt Disney Co. y 21st Century Fox, condicionada a la venta de Fox Sports.El órgano regulador consideró que no podía aprobar en México la fusión de los dos principales canales deportivos: Fox Sports y ESPN porque en conjunto representarían más del 90% del mercado de deportes en televisión restringida.Les concedió un plazo de seis meses para la enajenación y, luego, con la pandemia de por medio, se extendieron prórrogas sucesivas hasta el 7 de mayo de este año.

Venía cumpliéndose el plazo de 10 días para que Disney presentara al IFT las reglas del fideicomiso y la selección del banco para constituirlo Luego vinieron la nota periodística que revelaba el cierre de la operación en favor de Grupo Lauman y el comunicado de MediaPro que rechaza que el proceso esté concluido.

El IFT, por razones legales se abstuvo de hacer comentarios.

Veremos qué pasa en los próximos días. El propio IFT anticipaba que podría pasar que se vendiera en el plazo que corre para la creación del fideicomiso.

Banxico, ¿banquero moral?

El actual gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, será relevado --al final de su periodo en diciembre de este año-- por el presidente Andrés Manuel López Obrador por un economista con dimensión social y partidario de la economía moral.

Así le respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al reportero de la agencia Bloomberg.

La semana pasada el Jefe del Ejecutivo arremetió en contra de Díaz de León al que no perdona --como si hubiera sido una decisión personal y no de una Junta de Gobierno-- que no haya entregado remanente de operación a este gobierno como sí lo hizo con gobiernos anteriores.

El Presidente no toma en cuenta que ha sido bajo el gobierno de Díaz de León, cuando la institución ha enfrentado tres circunstancias muy singulares y difíciles: 1.- Los ciberataques a bancos comerciales en sus respectivas conexiones con el Spei; 2.- La inmediata reacción para enfrentar potenciales problemas de iliquidez con el paquete que extendió a bancos la institución, en medio de la pandemia; y 3.- La actual oleada inflacionaria internacional.

Lo que ya es un extremo, es la propuesta del senador Alejandro Armenta para que la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación investiguen por qué Banxico en otros sexenios sí entregó remanentes de operación y en esta administración no entregó nada.

