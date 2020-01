Innegable la disciplina fiscal del Gobierno de la República, pues ha mantenido el equilibrio macroeconómico, pero también es cierto que eso puede cambiar si, como anuncian en Palacio Nacional, se aceleran los programas.

Hacerlo implicará un creciente gasto que pronto empezará a presionar al presupuesto federal en una economía que no recupera ni siquiera la baja tasa de crecimiento de hace dos años.

Una realidad que, sin más ingresos, puede alterar el frágil equilibrio de las finanzas públicas. Evitarlo exigirá que no puedan esperar a que pasen las elecciones de 2021 y desde el próximo otoño adelanten algo de su reforma fiscal.

John Ackerman y los territorios perdidos

A veces uno olvida informaciones poco agradables. Tal parece que se ha olvidado la información que le dio a John Ackerman en su programa de TV el exdirector de Le Monde Diplomatique Jean Francois Boyer.

Su lapidario diagnóstico fue que en Guerrero y Michoacán y en otras regiones de la República hay lo que llamó “territorios perdidos”, fuera del control de los gobiernos estatales y del Gobierno de la República.

Curioso que siendo Ackerman como es, un militante de la Cuarta Transformación, tal diagnóstico de un simpatizante no haya sido tomada en cuenta por el Gobierno de la República en sus programas de seguridad.

Aviso: “Morena parece un campo de batalla”

En abierto desafío al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la hora de pergeñar estas líneas se celebraba el Congreso Nacional de Morena al cual convocó la señora Bertha Luján, confrontada con la presidente del partido Yeidckol Polenvsky.

La disputa ha dividido al partido en el poder, pero la división se extiende a funcionarios y legisladores morenistas alineados con uno u otro bando, lo suficiente como para que se habla de la “perredización” y de la posible irrupción de un tercero en discordia.

Ya se escuchan voces sensatas, como el doctor Lorenzo Meyer, quien recuerda que sin el Presidente López Obrador Morena puede desmoronarse.

Seria advertencia, pues afirma que hoy el partido en el poder luce como “campo de batalla”.

NOTAS EN REMOLINO

En Monterrey se quedaron con la duda sobre cuánto son utilidades razonables de una empresa, de acuerdo con los parámetros presidenciales... Inquietante que ya se escuchen voces no oficiales que califican de “legaloides” los argumentos del INE para no entregare a Gobernación el padrón electoral. No vayan luego a llorar como el rey Boabdil de Granada... Eso si es vacío informativo. Ningún medio del Altiplano creyó que la concentración de 50 mil jóvenes en el Cerro del Cubilete, en el Monumento a Cristo Rey, mereciera una mención... No debiera sorprender que las plenarias de los senadores y los diputados de Morena de esta semana sean pasarelas de miembros del gabinete presidencial. Después de todo, son el partido en el poder... No aprenden los anayistas de Marko Cortez que controlan el CEN panista. Quieren, oootra vez, mezclar el agua con el aceite....