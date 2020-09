El viernes pasado se difundió el informe de las finanzas públicas a julio. En una revisión detallada del informe, se revela una fragilidad y una situación endeble y preocupante.

En un arrebato de realismo, el secretario Arturo Herrera reconoció en una reunión con los diputados de Morena que la crisis este año será la peor desde 1932 y que seguirá en el 2021. Los previno sobre que habrá un fuerte recorte al presupuesto federal del año entrante. Es un duro contraste con el mensaje mañanero, pues Andrés Manuel López Obrador señaló que ya estamos en una reactivación vigorosa, “vamos muy bien en la recuperación en forma de V”. Hasta se ufanó que su modelo económico exitoso (¿cuál?) es un ejemplo para el mundo y lo va a patentar.

El viernes pasado se difundió el informe de las finanzas públicas a julio. Aunque el comunicado respectivo menciona que “los resultados continúan reflejando un manejo prudente”, una revisión detallada del informe revela una fragilidad y una situación endeble y preocupante. No quiero cansar a los lectores (as) con cifras, pero es necesario revisar algunos ejemplos para sustentar la preocupación. Cuando se mencionan porcentajes, me refiero al cambio en términos reales entre enero-julio del 2020 en relación con el mismo periodo del 2019.

Si bien los ingresos tributarios apenas decrecieron 0.8%, a su interior el Impuesto al valor agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios cayeron 3.7 y 3.5% respectivamente. Son señal inequívoca de la afectación al consumo. Pero la preocupación mayor viene por el lado del gasto. En el renglón del gasto programable pagado del sector público, el correspondiente al gobierno federal aumentó 8.2%, lejos de reflejar la austeridad pregonada. Es interesante la revisión del cuadro del gasto por ramos administrativos para percatarse de que no existe una política racional de la estructura del gasto público. Su aumento fue 14.8 por ciento. Al interior, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hubo una disminución de 14.9%; en agricultura, 18.2%, y medio ambiente 7.2 por ciento. En contraste, en la secretaría de Economía el incremento fue de 337.5%; en la secretaría del Trabajo, 91.8%; en la de Energía 63.6%; en la de Bienestar, 43.6%, y en Turismo 289.7 por ciento. Salud, que debería ser una prioridad, apenas registró un aumento de 0.2 por ciento. El renglón de provisiones salariales y económicas creció 21.8 por ciento. En lo referente a Petróleos Mexicanos, su gasto programable creció 12.4% y los gastos de intereses y deuda aumentaron 26.8 por ciento. Su déficit total se aceleró de 88.7 miles de millones de pesos (mmp) a 185.1 mmp.

En la situación global, el déficit del sector público pasó de 153.1 mmp a 414.7 mmp, un incremento significativo. Los requerimientos financieros del sector público se deterioraron de un déficit de 120.5 mmp a uno de 495.8 mmp. La mejor medición del desempeño global de las finanzas públicas la brinda el balance primario total. Éste presentó una fuerte descomposición al pasar de un superávit de 215.8 mmp a un déficit de 9.9 mmp.

El paquete original de Hacienda para el 2020 planteaba un superávit primario de 0.7% del Producto interno bruto (PIB); luego en abril fue revisado a un déficit de 0.4% del PIB y recientemente a un déficit de 0.6 por ciento. Es una tendencia preocupante. El paquete económico para el 2021 que se presentará el 8 de septiembre no podrá contener milagros. Mientras tanto el nubarrón de la pérdida del grado de inversión por parte de las calificadoras sigue creciendo.