Hace un año, el secretario de comunicaciones y transportes fue a comparecer a la Cámara de Diputados. Ahí dijo dos cosas ante todos los partidos: que la toma de casetas en distintos estados de la República mexicana, significaban una perdida de más de 3,400 millones de pesos. Cantidad nada despreciable a la luz de los gastos que significan el mantenimiento de las carreteras de México. Estaría cercano al 30 por ciento. Dijo también, que el gobierno federal había descubierto (en este sexenio) que las tomas de casetas no eran responsabilidad, en muchos de los casos, de movimientos sociales legítimos o reales, sino que el crimen organizado reclutaba personas en pueblos cercanos a las casetas de peaje y les inventaba un membrete y los ponía a cobrar y con ello se financiaban los grupos delincuenciales locales. Sobre todo aquellos, que podían reclutar en diversos pueblos a personas que tomaran las instalaciones y cobrar el peaje que definieran.

Con ese argumento, la Cámara de Diputados promovió una reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, y luego fue aprobada en diciembre del año pasado, por el Senado de la República, en el que se aumentan las penas para aquellos que tomen las casetas de peaje.

El fin de semana el Presidente se aventó la puntada de decir que el no iba a reprimir como hacían los gobiernos anteriores. Que haría una convocatoria al dialogo, para que le dijeran esos grupos, los de las legítimas luchas sociales o de la delincuencia organizada disfrazada, para que le dijeran cuanto ganan con sus tomas y que él se las pagaría para que dejaran de tomar las casetas. Es decir, premiar a ambos grupos sin que movieran un dedo.

La lógica es lamentable, pero lo que en la cabeza del presidente está presente es de un simplismo asombroso.

Si esos grupos que toman las casetas, no dejan que ingresen 3,400 millones al erario público, entonces de todas maneras no los tenemos, dice él, la solución es fácil: si no toman las casetas lo que haremos será trasladarles los 3,400 millones que si recibiremos, pero sin la molestia de las tomas, el uso de la Guardia Nacional y los gastos asociados a la vigilancia. Además, políticamente parezco tolerante, parece que resuelvo un problema por la “vía del dialogo” y me gano una clientela más para mis propósitos políticos.

El razonamiento parece genial . . . pero no tanto.

Primero: los señores que toman las casetas, por definición de la Ley hecha por Morena, su propia bancada, son delincuentes confesos y en flagrancia. Es decir, ni siquiera hay que recurrir a un juicio complicado. Son delincuentes sin más.

Segundo: los 3,400 millones que le va a dar a esos grupos, van a provenir de nuestro transito y nuestro pago de impuestos. ¿En qué país, que se respete, se premia a quién se manifiesta cometiendo un delito? Desde muchas perspectivas este es un incentivo para que todos delincamos y que el gobierno nos pague para que no lo hagamos.

Tercero: el Presidente juró cumplir y hacer cumplir la Ley. Para eso están la fuerza pública y la legitimidad que tanto presume que el pueblo le otorgó, para hacer uso de la fuerza cuando alguien actúa en contra de la Ley. ¿Que tal si la delincuencia o algún movimiento social empezara a robar a las Ciervos de la Nación, en contra de las dádivas que entrega en efectivo a sus grupos sociales? Esos si serían delincuentes, ¿y los que toman casetas no?

Francamente el razonamiento del presidente es muy extraño, pues la medida de la ley y de la moralidad o ética presidencial esta calada contra su propia figura y persona. Francamente un tamaño que día a día se empequeñece. Nada más, pero nada menos tampoco.