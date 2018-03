Acepta su error

Recuerda que hace unos días le platicamos en este espacio sobre un error ocurrido en la nube de una de las mayores empresas del mundo. Pues bien, ya dio la cara.

Resulta que Amazon.com Inc, de Jeff Bezos, culpó a un error humano por la interrupción el martes de sus servicios en nube, lo que generó problemas para sus clientes, desde sitios de noticias hasta operaciones gubernamentales.

La empresa dio a conocer que un comando incorrecto llevó a que se desactivaran muchos más servidores que lo que se deseaba.

El servicio de almacenamiento simple de la firma tecnológica, conocido como Amazon S3, registró el martes altas tasas de error que tuvieron repercusiones en varias operaciones en nube por más de tres horas y media.

La interrupción tuvo un impacto inmediato y subrayó la creciente dependencia de compañías en la nube para almacenamiento seguro y económico de datos. Amazon Web Services es el mayor negocio de nube del mundo.

La empresa dijo que hará cambios para mejorar el tiempo de recuperación de sus subsistemas S3.

¡Más vale tarde que nunca!

Hay confianza

Pues resulta que a pesar de que la industria automotriz tiene años fuertes y con resultados positivos, hay subsectores que necesitan un poco más de gasolina para mejorar su velocidad.

Y es que la industria de pintado automotriz mantiene su confianza en el país, por lo que planea un crecimiento en nuevas inversiones para el futuro próximo en tierras mexicanas.

La empresa Axalta recordó que el año pasado realizaron una inversión de 12 millones de dólares para ampliar su producción de resinas dirigida al mercado nacional, principalmente, además de exportaciones a Medio Oriente.

Axalta destacó la calidad de la mano en el país, por lo que el producto entregado hecho en México es de primera calidad.

En tanto, BASF Mexicana, cuyo vicepresidente es Frank Hezel, expuso que la empresa pretende realizar inversiones este año para ampliar la operación de su planta de Tultitlán, Estado de México, aunque ¿qué cree? ya nos dejó picados porque no quiso dar detalles sobre el proyecto, pues se darán a conocer dentro de algunos meses.

Por su parte, Sherwin-Williams Automotive Finishes adelantó que la empresa planea nuevas inversiones este mismo año para incrementar en 10% su producción en el país, la cual actualmente se calcula en tres millones de galones anuales.

¿Una manita?

¿Quién da más?

Si es asiduo a las subastas o en su estudio tiene algunas obras que permiten percibir la calidez y calidad al reunirse con usted, déjeme decirle que se perdió de un evento de la casa Sotheby’s, que comanda nuestro amigo Tad Smith. La casa de subastas dio a conocer que una pintura de flores de Gustav Klimt fue vendida en Londres por 48 millones de libras (59 millones de dólares), un récord para un trabajo del artista austríaco y el tercer precio más alto pagado por una obra subastada en Europa.

Descrito en el catálogo de la subasta como una obra maestra del arte vienés de fin de siglo, Bauerngarten, completada en 1907, muestra amapolas, margaritas, zinnias y rosas ya en flor en un jardín.

La obra fue la estrella en una venta de arte impresionista, moderno y surrealista en Sotheby’s que se llevó a cabo el miércoles por la noche.

La subasta totalizó ventas por 241 millones de dólares, que Sotheby’s dijo era el total más alto para un remate realizado en Londres, impulsado en particular por compradores asiáticos.

Sotheby’s resaltó que el excelente resultado es un nuevo hito para las ventas de Londres y una afirmación sobre el momento del mercado global de arte en el 2017.

Las dos obras de arte previamente vendidas por precios altos en subastas europeas fueron Walking Man I, una pieza del escultor suizo Alberto Giacometti que alcanzó los 65 millones de libras en el 2010 y el cuadro del maestro flamenco Peter Paul Rubens The Massacre of the Innocents, comprada por 49.5 millones de libras en el 2002.

En la subasta también se estableció un récord para una obra de Alfred Sisley, un impresionista británico que trabajó mayormente en Francia. Su pintura de 1877 Effet de neige à Louveciennes se vendió por 7.4 millones de libras. El arte de las inversiones.

Eficientes

Este fin de semana se celebra en México el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Dependencias como la Sener, de Pedro Joaquín Coldwell, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, de Odón de Buen Rodríguez, implementan sistemas de gestión de la energía para generar ahorros en edificios públicos, hospitales y parques, al tiempo que incentivan la sustitución de focos por luminarias LED. Es aquí, donde el organismo NYCE, que lleva Carlos Pérez, quien a la fecha, cuenta con el aval de autoridades y organismos acreeditadores para certificar 14 Normas Oficiales Mexicanas en la materia, lleva la batuta en cuanto a la certificación para fabricantes, importadores y comercializadores de productos a base de tecnología LED, la cual representa 10% del mercado, con 5000 millones de dólares anuales, pero para el 2020 dominará hasta 70% del mismo.