En estos días el Fiscal (Autónomo) General de la República, hizo una severa reclamación a la operación política de la Unidad de Inteligencia Financiera. Comenzó por reclamar, con clara dedicatoria a Santiago Nieto, que algunas unidades del gobierno de AMLO hacían filtraciones sobre probables inculpados, a propósito de algún delito de carácter financiero o vinculado a otros como enriquecimiento ilícito o lavado de dinero. Y, como aseveró, el problema que está, de por medio, la Presunción de Inocencia.

En efecto, la presunción de inocencia, está al centro del nuevo sistema penal acusatorio y está garantizado por varios artículos de la constitución. Parece fácil que el Presidente diga, el jueves pasado, que ya se está arreglando, como si se tratara de un asunto de voluntad política y de una plática de café en la oficina del Presidente, cuando en el fondo es un problema jurídico de gran delicadeza.

Me explico. El artículo 16 de la constitución, dice: que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, mientras no se te acuse, se lleve una investigación o se establezca una acusación formal, estar ventilando investigaciones, informales de la UIF de Hacienda, está prohibido o es, en todo caso, ilegal. Con la consecuencia, por cierto, de que el procedimiento, ya tendría vicios y podría ser desestimado por el juez de la causa o por la fiscalía federal. Es decir, de facto la filtración vuelve inmune al probable culpable de un delito.

Además añade: Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Todo esto significa, por lo menos dos cosas. La primera es que Santiago Nieto, a pesar de ser un reconocido maestro de derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, es un político que obedece conforme a principios y ordenes distintas de lo puramente legal.

La segunda cosa, que me parece que vale resaltar es que, en la medida en que las filtraciones se hacen desde la unidad de fiscalización; y así queda asentado en los artículos periodísticos, el posible inculpado tiene una extraordinaria excusa para decir que el proceso está viciado y, que por lo tanto, no es sujeto de ser inculpado.

Todo ello, es el peor de los mundos. Si de lo que se trata es de someter al imperio de la ley a los que han cometido actos ilícitos, desnudarlos por motivos políticos, les da una extraordinaria excusa para salir libres.

Por otro lado, si de lo que se trata es de dar la impresión de que AMLO está atacando la corrupción, pero sin consecuencias jurídicas, pues en hora buena. Es una decisión consciente, aunque francamente mala.

Estamos ante un presidente que declara que Nieto no hace nada sin consultarlo y eso significa, en realidad, que por encima de la ley está el lucimiento político de la presidencia, pero no la verdadera persecución de los supuestos delincuentes a los que acusan en filtraciones. Lo que no permiten una investigación acorde a derecho.

Por lo demás, hay un detalle ulterior. La presunción de inocencia. Filtrar y hacer públicos datos de personas y contra el procedimiento jurídico, es una mala conseja. Mientras más pública sea una investigación menos podremos establecer un estado de derecho que ayude a la transformación a la que aspiramos.

Nieto no es la primera vez que lo hace. Siendo juzgador federal, multó a un boxeador que en territorio no mexicano, portaba un emblema del PRI en sus bóxers, en una pelea. Jurisdicción en juicio. Que tanto eso afectaba una elección, en juicio. Pero quedó muy bien con los senadores de oposición, que lo hicieron fiscal especializado de delitos electorales y que le valieron su nombramiento al término del sexenio de Peña Nieto. Así las cosas, querer ser gobernador de Querétaro tiene su precio. Él lo está pagando felizmente. Qué fea es la política, ¿verdad?